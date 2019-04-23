628 مليوناً أرباح «المشرق» الربعية بنمو 5 %

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك المشرق صافي أرباح 628 مليون درهم للربع الأول من 2019، بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 13.6% على أساس سنوي، مع استقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.2% ليصل إلى 141.7 مليار درهم.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «إن سعي المشرق المستمر للابتكار والتزامنا بأن نكون مصرفاً يركز على العملاء قد أثمر عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2019. وقد شكّل هذا الطموح حجر الزاوية في استراتيجية تحويل الفروع التي أطلقناها مؤخراً».

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