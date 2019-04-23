628 مليوناً أرباح «المشرق» الربعية

المصدر: دبي - البيان

أعلن المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية الوطنية في دولة الإمارات، أمس، عن نتائجه للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019. وبلغ صافي الأرباح 628 مليون درهم للربع الأول من 2019، بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، كما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 13.6% على أساس سنوي، مع استقرار نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع، حيث بقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 40,4%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.2% ليصل إلى 141.7 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 0.9% خلال العام لتصل إلى 69.9 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2018.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.6% في نهاية شهر مارس 2019، كما بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.8 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 123.3% للقروض المتعثرة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «إن سعي المشرق المستمر للابتكار والتزامنا بأن نكون مصرفًا يركز على العملاء قد أثمر عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2019. ونفخر بالإعلان عن تحقيق نمو في إيراداتنا وصافي الأرباح خلال هذه الفترة.

حجر الزاوية

يسعى المشرق بشكل مستمر إلى تحسين التجربة المصرفية للعملاء من خلال الابتكار. استثمر المشرق الكثير من الجهود والموارد لضمان أن تكون جميع الخدمات الرئيسية مصممة لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بتجربة العميل.

إن عملاءنا هم نقطة محورية في استراتيجيتنا وسيبقون كذلك بينما نسعى لنقل القطاع المصرفي في المنطقة إلى المستوى التالي. وقد شكّل هذا الطموح حجر الزاوية في استراتيجية تحويل الفروع التي أطلقناها مؤخرًا.

ونحن مصممون على جعل العمليات المصرفية أكثر بساطة ومنح عملائنا المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم على أكمل وجه. وفي سياق هذه المبادرة، نعمل حاليًا على تغيير عدد من فروعنا من أجل تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء، والأهم من ذلك، توفير تجربة متطورة لعملائنا.

وبينما نتطلع للمستقبل الواعد، يعمل المشرق على تعزيز حضوره في فضاء التكنولوجيا المالية من خلال التعاون مع برنامج «ستارت أب بوت كامب» في برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي». وتتيح لنا هذه الشراكة الوصول إلى بعض من أكثر شركات التكنولوجيا المالية من حولنا ابتكارًا والتعاون معها».

وختم معالي الغرير: «ومع ذلك، فإن عملاءنا وموظفينا سيبقون أساس قوتنا ومصدر إلهامنا. ونحن على ثقة بأن هذا ما سيمكّننا من شق طريقنا نحو نجاحات أكبر وجعل بنك المشرق المؤسسة المالية المفضلة في دولة الإمارات».