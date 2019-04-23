«عمومية إعمار» تقر توزيع 1.07 مليار نقداً

المصدر: دبي ـ البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» خلال اجتماعها السنوي الثالث والعشرين، أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم بما يمثل 15% من رأس مال الشركة أو 15 فلساً للسهم.

كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «وزعت الشركة خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحاً نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين.

ونواصل العمل على تطوير أنفسنا، لنصبح اليوم شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، ومستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات».

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