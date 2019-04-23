«عمومية إعمار» تقر توزيع 1.07 مليار نقداً على المساهمين

المصدر: دبي- البيان

وافق الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية»، أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار)، أي ما يمثل 15% من رأس مال الشركة أو 15 فلساً للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وأفاد محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» بأنه متفائل بعام 2019 لافتاً إلى أنه من المقرر إعلان نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول في الأسبوع الأول من مايو المقبل.

وقال العبار:«نشكر مساهمينا على دعمهم الذي يلعب دوراً كبيراً في حفز نمو أعمالنا ويتيح لنا تحقيق قيمة طويلة الأمد للشركة. لقد حرصت «إعمار» منذ تأسيسها على الارتقاء بمفاهيم التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز، كما وزعت خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحاً نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين.

ونواصل العمل على تطوير أنفسنا، لنصبح اليوم شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، ومستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات. ونبقى ملتزمين بالعمل على تأسيس وجهات سكنية وتجارية وترفيهية مستقبلية ترسم ملامح جديدة لأساليب الحياة العصرية في العالم».

أداء متفوق

وكانت «إعمار» قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليارات درهم (1.965 مليار دولار) في السنة المالية 2018، بنمو نسبته 30 في المئة مقارنة بصافي أرباح 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس). ووصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.694 مليار درهم (6.995 مليارات دولار)، بنمو نسبته 37 في المئة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.

ولطالما حققت «إعمار» أداء متفوقاً حتى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها السوق العقارية. وباعت الشركة أكثر من 30.500 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية، وصلت قيمتها إلى 88.4 مليار درهم (24.07 مليار دولار). وسجلت «إعمار» مبيعات على الخريطة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليارات دولار) خلال عام 2018.

مستوى عالمي

وأطلقت «إعمار» وجهات سكنية عالمية المستوى في «خور دبي»، و«دبي هيلز استيت»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«إعمار الجنوب»، و«وسط مدينة دبي»، و«المرابع العربية» خلال عام 2018. ومن المقرر البدء بتسليم أول الوحدات السكنية في «خور دبي» إلى المالكين هذا العام، في الوقت الذي ستتضح فيه المعالم الحيوية المميزة لـ«دبي هيلز استيت» مع افتتاح «نادي دبي هيلز للجولف».

وتعتبر «إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار. كما تم تصنيف «إعمار» بين أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط، بفضل ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 39 في المئة خلال 2017.

وتم تصنيف «إعمار» في المرتبة الأولى بين شركات التطوير من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة (MSCI EM)، ولديها رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية.

عمومية «إعمار للتطوير» اليوم

تعقد «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية في الساعة الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء، وذلك في قاعة «دايموند» بفندق «العنوان دبي مول» في «وسط مدينة دبي». وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

وسيجري خلال الاجتماع مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار) بما يعادل 26% من رأس مال أسهم الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين. وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 31 ديسمبر 2018، والتصديق عليه.