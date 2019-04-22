عيسى كاظم لـ «البيان»: محادثات لإدراج 5 شركات

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عن سعي 5 شركات نحو الإدراج في سوق دبي المالي، اثنتان منها ضمن منصة المناطق الحرة قيد التطوير.وقال في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»: إن السوق حالياً في مراحل مختلفة من المحادثات مع 3 شركات تسعى للإدراج في السوق، وتنشط في قطاعات خدمات النفط والغاز، والصحة والصناعة.

وحول أسباب اتجاه الشركات المحلية للإدراج الخارجي، أوضح : «عادةً ما تتجه الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في الأسواق المالية إلى الإدراج في بورصاتها الوطنية، والتجارب أثبتت أن الغالبية العظمى من تداولات الشركات التي اختارت الإدراج المزدوج ظلت تتم هنا، كما أن متوسط التداول اليومي لها ظل لا يقارن بكثير من مثيلاتها من الشركات التي قامت بالإدراج في سوق دبي، ومن ثم رأينا العديد منها يُقدم على إلغاء الإدراج الخارجي في مرحلة لاحقة، وحتى بعض الشركات التي أدرجت أسهمها في بورصات خارجية مباشرة أقدمت لاحقاً على إلغاء الإدراج واللجوء للإدراج في بورصتها الوطنية».

وقال إن التواجد في الأسواق المحلية يضمن للشركات المدرجة حضوراً أكبر في أوساط المستثمرين.

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