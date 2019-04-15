أعلى مستوى لسوق أبوظبي في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربح سوق أبوظبي 13 مليار درهم في ختام جلسة أمس مدفوعاً بعمليات شراء قوية استهدفت أسهم البنوك بقيادة «أبوظبي الأول»، بينما تماسك سوق دبي مدعوماً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.41%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهرين، ليغلق عند مستوى 5174 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014، مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة، فيما تراجع سوق دبي هامشياً 0.09% عند مستوى 2787.54 نقطة بضغط تراجع أسهم العقار رغم ارتفاع البنوك والاستثمار.

ووصلت سيولة السوقين إلى 458.9 مليون درهم، منها 182.4 مليوناً في دبي، و276.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 177.6 مليون سهم، موزعة بواقع 109.16 ملايين في دبي، و68.5 مليوناً في أبوظبي.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق واصلت أداءها الإيجابي أمس مدعومة بمجموعة محفزات إيجابية خصوصاً في سوق أبوظبي مع الموافقة على رفع ملكية تملك الأجانب في سهم «أبوظبي الأول» إلى 40% وأيضاً إعلان «دانة غاز» تضاعف حصة المستلمة من عملياتها في إقليم كردستان العراق 143 مليون درهم في الربع الأول.

وعزز مكاسب الأسواق أيضاً الاتجاه الشرائي للأجانب بصاف 109.25 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصاف 108.25 ملايين، منها 5.3 ملايين للعرب، و10.7 ملايين للخليجيين، و92.2 مليوناً للمواطنين.

وفي أبوظبي، صعد سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 5% لأعلى مستوياته منذ مطلع فبراير الماضي، وزاد «أبوظبي التجاري» 1.52% و«الاتحاد الوطني» 2.45%، كما صعد سهم «دانة غاز» 6.5% و«إشراق» 3.7%. بينما في سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.7% و«سوق دبي المالي» 1.69% واستقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

بينما تعرضت أسهم عقار دبي لعمليات جني أرباح ليهبط على أثرها «إعمار العقارية» 1.17% و«إعمار للتطوير» 2.8% و«إعمار مولز» 4.02%، فيما ارتفع «أرابتك» و«ديار» و«الاتحاد العقارية» بنسبة 0.94% و0.28% و1.33% على التوالي.

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