سوق دبي يُحلق فوق 2700 نقطة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بأرباح سوقية ناهزت 10 مليارات درهم بعدما نجح أمس وتجاوز حاجز 2700 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018 مع تحسن معنويات المستثمرين وسط جملة من المحفزات الإيجابية على صعيد الشركات المدرجة.

وارتفع مؤشر السوق 1.22% أو ما يعادل 33 نقطة ليغلق عند 2729.86 نقطة وهو أعلى مستوى في 4 أشهر، مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» بفعل عمليات شرائية من قبل الأجانب والمؤسسات.

وصعد سهم «إعمار» 3.22% متجاوزاً حاجز 5 دراهم ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي، مع ترقب المستثمرين لإقرار التوزيعات السنوية خلال اجتماع الجمعية العمومية القادمة بواقع 15 فلساً للسهم الواحد.

بينما زاد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.4% صاعداً نحو أعلى مستوياته في عام منذ نهاية أبريل 2018، مع إدراج «نتورك إنترناشينوال» التي يساهم فيها البنك بنسبة 51% في بورصة لندن.

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