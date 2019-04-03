سوق دبي فوق 2700 نقطة بمكاسب 8.5 مليارات في جلستين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

واصل سوق دبي أداءه الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة أمس مواصلاً التحليق صوب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع نجاحه في تجاوز مستوى 2700 نقطة بدعم رئيسي من النشاط القوي على سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» مع استمرار مشتريات الأجانب والمؤسسات وتحسن نسبي في مستويات السيولة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت المكاسب السوقية لأسهم دبي أمس لنحو 2.6 مليار درهم، فيما بلغت 8.5 مليارات على مدار الجلستين الماضيتين ونحو 10 مليارات خلال الجلسات الأربع الماضية.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.22% عند مستوى 2729.86 نقطة على وقع الأداء القوي لسهم «إعمار العقارية» مع ترقب المستثمرين لإقرار التوزيعات السنوية خلال اجتماع الجمعية العمومية القادمة بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، ليصعد السهم 3.22% متجاوزاً حاجز 5 دراهم ومسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي، فيما زاد «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.4% لأعلى مستوياته منذ نهاية أبريل 2018.

وفي سوق أبوظبي تماسك المؤشر العام عند مستوى 5053.51 نقطة مع انخفاضه هامشياً بنسبة 0.04%، في وقت صعدت فيه أسهم البنوك يقودها «أبوظبي الأول» 0.13%، و«الاتحاد الوطني» 1.51%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.92%. ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 534.3 مليون درهم، منها 359.13 مليوناً في دبي، و175.17 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 282.42 مليون سهم، موزعة بواقع 221.18 مليوناً في دبي، و61.24 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 5184 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.62% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.22% و«أرابتك» 0.47%، و«ديار» 0.57%، وزاد أيضاً قطاع البنوك بنسبة 1.31% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.41%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.38%. وصعد قطاع الاستثمار 0.7% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.71% و«شعاع كابيتال» 7.02%، فيما ربح قطاع النقل ما نسبته 1.11% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2.45% و«أرامكس» 0.63%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 94.6 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي»، بتداولات بنحو 54 مليون درهم، ليغلق 4.9 دراهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 28.6 مليون درهم ليصل إلى 10.75 دراهم. وحقق سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 10.59% ليقفل عند 4.7 دراهم، فيما كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.45% إلى 0.26 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.21% رغم انخفاض «أبوظبي التجاري» بنسبة 0.11%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 1.17% بعد ارتفاع «الدار» 1.12% و«إشراق» 1.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.68%. وصعد قطاع الطاقة بنسبة 2.28% معززاً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» بنسبة 4.05% و«دانة غاز» 2.06%. فيما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.32% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 46.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.14 درهماً، تلاه سهم «الدار» بتداولات بـ30.5 مليون درهم ليقفل عند 1.81 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» حاصداً نحو 30.5 مليون درهم ليصل عند 9.25 دراهم. وكان سهم «أدنوك للتوزيع» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.05% ليغلق عند 2.31 درهم، فيما كان سهم «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.1% ليصل إلى 1.17 درهم.

أجانب ومؤسسات

واصل المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسهم المحلية أمس بصافي استثمار 64 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 64 مليونا.

وعززت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها باستثمار 43 مليونا منها 29.7 مليون درهم في دبي، و13.3 مليونا بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 43 مليوناً.