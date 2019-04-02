أسهم دبي لأعلى مستوى في 4 أشهر بمكاسب 6 مليارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

حقق سوق دبي المالي أداء قياسياً في ختام جلسة أمس، بعدما ربح نحو 6 مليارات درهم، صاعداً صوب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018، مدفوعاً بنشاط قوي على سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب عمليات شراء قوية للأجانب والمؤسسات.

وصعد مؤشر دبي 2.35 %، أو ما يعادل 62 نقطة، وهي أكبر مكاسب في جلسة واحدة خلال شهر ونصف، ليغلق مستقراً عند 2696.85 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات.

وضخت المحافظ الاستثمارية في سوق دبي أمس، نحو 22.16 مليون درهم، كمحصلة شراء، فيما وصل صافي شراء الأجانب غير العرب 33 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 103.9 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 70.8 مليون درهم.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 3.98 %، وسط تداولات نشطة بقيمة 105.1 ملايين درهم، بما يعادل 37 % من إجمالي تداولات سوق دبي، البالغة 283.3 مليون درهم، وأغلق عند 4.97 دراهم، محققاً أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2018.

وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 4.48 % إلى 10.5 دراهم، وهو أعلى مستوى أغلاق منذ مطلع أغسطس الماضي، واستقطب السهم سيولة بنحو 35.9 مليون درهم.

وزاد سهم «سوق دبي المالي» 5.96 %، و«إعمار مولز» 3.39 %، «دبي للاستثمار» 2.92 %، و«داماك» 1.5 %، و«أرابتك» 0.94 %، و«أرامكس» 0.63 %، و«دبي الإسلامي» 0.62 %.

وتراجع سوق أبوظبي 0.38 % إلى مستوى 5055.29 نقطة، مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.5 %، على أثر تراجع «أبوظبي الأول» 0.53 %، و«أبوظبي التجاري» 0.75 %، «أبوظبي الإسلامي» 0.23 %، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.21 %، مع انخفاض «دانة غاز» 2.02 %، و«طاقة» 0.33 %. وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.15 %، مع صعود سهم «الدار» 0.56 %، 0.71 %. واستقر قطاع الاتصالات بدون تغيير، مع ثبات سعر سهم «اتصالات».

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