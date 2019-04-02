سوق دبي يربح 6 مليارات محققاً أكبر مكاسب في 45 يوماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

استهل سوق دبي أولى جلسات شهر أبريل بأداء قياسي بعدما ربحت أسهمه ما يناهز 6 مليارات درهم وصعد المؤشر العام صوب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 مدفوعاً بنشاط قوي على أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما تراجع سوق أبوظبي مضغوطاً بهبوط أسهم البنوك والطاقة.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 2.35%، وهي أكبر مكاسب في جلسة واحدة خلال شهر ونصف (45 يوماً)، ليغلق عند مستوى 2696.85 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والنقل والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.38% إلى مستوى 5055.29 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

وجذبت الأسهم سيولة تناهز 400 مليون درهم، منها 283.3 مليوناً في دبي، و116 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 178.12 مليون سهم، موزعة بواقع 137.12 مليوناً في دبي، و41 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4179 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 3% بدعم الحراك القوي على سهم «إعمار مع صعوده 3.97%، إلى جانب ارتفاع «إعمار مولز» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.08%، و«أرابتك» 0.94%، و«داماك» 1.5% و«ديار»2.05%. وزاد قطاع البنوك بنسبة 2.32%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 4.48%، فيما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 3.12% على أثر مكاسب«دبي للاستثمار» 2.92%، و«دبي المالي» 5.96%، وارتفع قطاع النقل 0.6% مدعوماً بمكاسب «أرامكس»0.63%، و«الخليج للملاحة»3.41%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية»النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 105 ملايين ليغلق عند 4.97 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني»، بتداولات 36 مليون درهم، ليصل إلى 10.5 دراهم، وسهم«دبي الإسلامي» بسيولة 35 مليون درهم، ليقفل عند 4.88 دراهم. وكان سهم«المدينة للتمويل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10% ليغلق عند 0.27 درهم، فيما كان سهم«الصقر للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.73% ليقفل عند 1.67 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.5% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 0.75%،«أبوظبي الإسلامي» 0.23%، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.21% مع انخفاض «دانة غاز»2.02% و«طاقة» 0.33%، بينما في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.15% مع صعود سهم «الدار» 0.56%، رغم تراجع «إشراق»3.27% و«رأس الخيمة العقارية»0.71%.

فيما استقر قطاع الاتصالات بدون تغيير مع ثبات سعر سهم «اتصالات». وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بقيمة 35.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.12 درهماً، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 23 مليون درهم، إلى 5.31 دراهم، ثم سهم «الدار» بسيولة بلغت 19.4 مليون درهم، ليقفل عند 1.79 درهم. وكان سهم «الجرافات البحرية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.74% ليغلق عند 3.5 دراهم، فيما كان سهم «العربي المتحد» الأكثر تراجعاً بنسبة 8.46% إلى 1.19 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 61.35 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 61.35 مليون درهم، موزعة بواقع 2.47 مليون درهم للعرب، و1.6 مليون درهم للخليجيين، و57.26 مليون درهم للمواطنين. واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 58.5 مليون درهم، منها 22.16 مليون درهم في دبي، و36.35 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 58.5 مليون درهم، منها 22.16 مليون درهم في دبي، و36.35 مليون درهم في أبوظبي.

إرشادات

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاحات

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال نتائج الأعمال السنوية لعام 2018، وقامت بتعيين ديلويت أند توش كمدققي حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتابعهم شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

دعا مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية لحضور الجمعية العمومية السنوية 22 أبريل الجاري لمناقشة المقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من قيمة الأسهم الاسمية عن العام الماضي.

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت، أنه لن يكون هناك أي تغيير في رأس المال المدفوع أو إجمالي عدد أسهم المجموعة، جراء إصدار أسهم منحة وإلغاء أسهم الخزينة، وأي تعديل على سعر السهم من قبل أي سوق.

يناقش مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات، المدرجة في بورصتي دبي ومصر، اليوم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 240.54 مليون دولار أمريكي إلى 264.499 مليون دولار بزيادة قدرها 24.045 مليون دولار بقيمة اسمية للسهم 70 سنتاً، وذلك بإصدار عدد 34.35 مليون سهم.