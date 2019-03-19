الأسهم تربح 11.5 مليار درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11.5 مليار درهم وسط عمليات شراء قوية للأجانب بـ 107.47 ملايين والمؤسسات بـ 105 ملايين درهم، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار لتنتقل على أثرها عدوى الارتفاعات إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضاً، ما عزز السيولة ورفعها بالقرب من 570 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 1.63% إلى 2619.82 نقطة، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.16% و«إعمار للتطوير» 3.17% ، و«دبي الإسلامي» 3.15% و«الإمارات دبي الوطني» 0.52%، و«دبي للاستثمار» 4.35%. وزاد سوق أبوظبي بنحو 1.8% إلى 5066.73 نقطة، مع صعود «أبوظبي الأول» 3.2% و«أبوظبي الإسلامي» 2.95% واتصالات 0.12%.

وشهدت الأسواق الخليجية أداءً جيداً مسجلة ارتفاعات جماعية مع بدء أولى مراحل انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشري «فوتسي راسل»، و«إس آند بي داو جونز»، وأغلق مؤشر«تاسي» السعودي مرتفعاً 1.05%، وارتفع مؤشر الكويت 0.26%، وقفز مؤشر مسقط 1%، والبحرين 0.24% .

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