الأسهم تربح 11.5 ملياراً وسط شراء قوي للأجانب والمؤسسات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11.5 مليار درهم وسط عمليات شراء قوية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار لتنتقل على أثرها عدوى الارتفاعات إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضاً ما عزز السيولة ورفعها إلى 564 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.63% إلى مستوى 2619.82 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والسلع والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 1.8% ليصل إلى 5066.73 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 564 مليون درهم، منها 355.4 مليون درهم في دبي، و208.6 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى تداول 201.3 مليون سهم، موزعة بواقع 138 مليون سهم في دبي، و63.3 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5311 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.11% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.16% و«إعمار للتطوير» 3.17% و«إعمار مولز» 2.25% و«أرابتك» 2.35% و«داماك» 2.17% و«الاتحاد العقارية» 1.14%.

وزاد قطاع البنوك أيضاً بنسبة 1.53% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 3.15% و«الإمارات دبي الوطني» 0.52%، فيما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 4% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 4.35% و«سوق دبي المالي» 1.86%. بينما انخفض قطاع النقل 0.1% مع انخفاض «العربية للطيران» 0.88% و«الخليج للملاحة» 2.56%.

وتصدر سهم «أرامكس» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 71.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.73 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات 57.5 مليون درهم، ليصل عند 4.91 دراهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 55.7 مليون درهم، ليقفل عند 4.72 دراهم. وحقق سهم تكافل الإمارات أكبر ارتفاع بنسبة 9.46% ليغلق عند 1.62 درهم، فيما كان سهم الإثمار القابضة، الأكثر انخفاضاً بنحو 9.81% إلى 0.239 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.68% مع صعود «أبوظبي الأول» 3.2% و«أبوظبي التجاري» 2.04% و«أبوظبي الإسلامي» 2.95% و«الاتحاد الوطني» 1.48%.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.36% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 1.57% و«إشراق» 0.24%. كما صعد قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.52% مع صعود «دانة غاز» 1.84% و«أدنوك للتوزيع» 1.85%.

وحل «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 53.74 مليون درهم، ليغلق عند 14.82 درهماً، تلاه سهم «الدار» بتداولات 41.85 مليون درهم، ليصل عند 1.94 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 26 مليون درهم، ليقفل عند 4.53 دراهم. وكان سهم الشركة «العالمية القابضة»، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.95% ليغلق عند درهم واحد، فيما كان سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.87% إلى 1.37 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 107.47 ملايين درهم، منها 93.8 مليون درهم للأجانب، و13 مليون درهم للخليجيين، و580 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 107.47 ملايين درهم.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 105.5 ملايين درهم، موزعة بواقع 75.26 مليون درهم في دبي، و30.3 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 105.5 ملايين درهم، منها 75.26 مليون درهم في دبي، و30.3 مليون درهم في أبوظبي.

إرشادات

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إفصاحات

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