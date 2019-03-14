«المشرق» منفتح على الاندماج

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن حدوث المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، متوقعاً استمراراً هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، معلناً أن المشرق منفتح لمناقشة أي عمليات دمج أو استحواذ. وتوقّع الغرير أن يحقق القطاع المصرفي نمواً في الاصول هذا العام يتراوح بين 6 - 6.5% .

وأضاف الغرير، في تصريحات على هامش انطلاق الدورة الثالثة من جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة في دبي أمس، أن حدوث المزيد من عمليات الاندماج ليس في دبي وأبوظبي فحسب، بل بين بنوك في الإمارات، سيكون أمراً جيداً بالنسبة إلى المساهمين والعملاء على حد سواء.

وأعلن أن المشرق ينوي العام الحالي إغلاق 50% من فروعه أو 25 فرعاً وتحويلها إلى فروع رقمية بالكامل تمكن العميل من القيام بكل عملياته المصرفية، مستبعداً أن يؤدي ذلك إلى إخلاء عدد كبير من الموظفين. وأشار إلى أن أقدم بنك خاص في دبي وصاحب ثالث أكبر أصول في الإمارة ينوي استثمار نصف مليار درهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في البنك خلال السنوات الخمس المقبلة.

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