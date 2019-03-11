«المركزي» يتوقّع نمو الناتج المحلي %3.5 في 2019

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

توقّع مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي الصادر أمس، نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.5% في عام 2019 حيث من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، مستفيدة بشكل رئيس من حزم المحفزات والتدابير الاقتصادية المتوقع أن تؤثر إيجاباً على توقعات النمو في الدولة خلال العام الجاري حيث تشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي سيتحسن في القطاع غير النفطي بسبب آثار حزم التحفيز المالي المعلنة التي تعززها أسس اقتصادية أكثر قوة وتحسن الثقة بالأسواق.

وقال تقرير المصرف، إنه من المتوقع أن تساعد حزم الحوافز المعلنة على زيادة النمو الاقتصادي والاستهلاك وإنعاش سوق العقارات وتحسين أسواق العمل مع استمرار دعم ثقة المستثمرين والمستهلكين، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بدأت خلال النصف من العام الماضي باتخاذ إجراءات بهدف تعزيز آفاق النمو في دولة الإمارات خلال العام الجاري.

مشيراً إلى إعلان حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 50 مليار درهم، إضافة إلى 10 مبادرات اقتصادية لخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية للمساعدة على تعزيز إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط.

وبين التقرير أن ارتفاع إنتاج النفط الخام أثر إيجابياً على تقديرات النمو في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي حيث أظهر معدل النمو الحقيقي للإمارات المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركز المعزز الربعي الذي يعده المصرف أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي بلغ 2.8% مقارنة بنمو قدره 2.1% في الربع السابق.

وبالتالي يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.4% مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ أكتوبر.

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