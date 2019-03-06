أداء تاريخي لـ«دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ـ البيان

اختتم مركز دبي المالي العالمي 2018، بنمو تاريخي وأداء قياسي، معززاً مكانته كمركز مالي عالمي رائد، ليستمر في تأكيد مسيرة نجاحه التي بدأها منذ خمسة عشر عاماً. وسجل عدد الشركات المنضمة حديثاً للمركز نمواً قياسياً، وبلغت 437 شركة حتى نهاية 2018، وهو العدد الأكبر منذ تأسيسه في 2004.

وبالمقارنة مع 2017، شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة 15٪، حيث ارتفع من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية. وارتفعت الأرباح 11٪ لتصل إلى 88 مليون دولار.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المركز، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شكلت خارطة طريق للمركز جعلته مركزاً عالمياً من الطراز الأول.

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