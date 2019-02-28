مكاسب «إعمار» تختبر مشاعر المستثمرين

المصدر: دبي - سيد صالح، أبوظبي - رامي سميح

أشاعت المكاسب الهائلة التي حققها سهم «إعمار العقارية» في فبراير الجاري مناخاً إيجابياً رائعاً بين المستثمرين في البورصة في دبي، وفي الإمارات عموماً. وواصل السهم مسيرة صعوده ليرتفع 0.2% وصولاً إلى أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2018، كما زاد داماك 0.7%.

ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أمس تقريراً، عن ارتفاع سهم «إعمار» على نحو غير متوقع الشهر الجاري، وأيضاً عن التأثير الإيجابي المتوقع لهذا الارتفاع على حركة التداول على أسهم العقارات.

وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان «مكاسب فبراير الخرافية لعملاق دبي العقاري تختبر مشاعر المستثمرين» أن مكاسب سهم «إعمار» لم تكن مُتَوَقّعَة على الإطلاق وخلقت حالة من الاختبار للمشاعر الإيجابية لدى المستثمرين حيال صحة قطاع العقارات.

وأضاف أن هذه المكاسب عززت ثقة المستثمرين في سهم «إعمار» الذي استعاد بريقه. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يحقق سهم «إعمار» المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة نتيجة الاستمرار في تحسن مشاعر المستثمرين حيالها.

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