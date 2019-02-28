الأسهم تتماسك رغم ضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية في قطاع العقار بعد سلسلة مكاسب قوية تفاؤلاً بالتوزيعات والنتائج السنوية للشركات إلى جانب استمرار عمليات الشراء الأجنبية، فيما عاودت السيولة الهبوط دون 400 مليون درهم مجدداً.

وحافظ سوق أبوظبي على اتجاهه الصاعد ليغلق رابحاً نحو 0.24% إلى مستوى 5152 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة، فيما هبط سوق دبي بنحو 0.3% بضغط تراجع أسهم العقار والبنوك والخدمات والاتصالات.

ووصلت السيول الكلية في السوقين إلى 395.4 مليون درهم، منها 232.4 مليون درهم في دبي، و163 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 204 ملايين سهم، موزعة بواقع 149.8 مليون سهم في دبي، و54.2 مليون سهم في أبوظبي، وذلك عبر 4272 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.34% مع ارتفاع أبوظبي الأول بنسبة 0.66%، كما ارتفع قطاع العقار 0.54% مع صعود سهم الدار 0.55% ورأس الخيمة العقارية 1.33%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 2% نتيجة ارتفاع سهم دانة غاز 3.36% وطاقة 1%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.54% متأثراً بنزول سهم إعمار للتطوير 3.76% وديار 3.49% وإعمار مولز 1.09% والاتحاد العقارية 1.28%، فيما واصل سهم إعمار العقارية مسيرة صعوده ليرتفع 0.2% وصولاً إلى أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2018، كما زاد داماك 0.7%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.3% مع انخفاض الإمارات دبي الوطني 0.8%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.18% معززاً بمكاسب سوق دبي المالي بنسبة 0.36% وشعاع كابيتال 2%، فيما استقر دبي للاستثمار، وصعد قطاع النقل بنسبة 0.45% نتيجة ارتفاع سهم العربية للطيران 1.07% والخليج للملاحة 0.64% مع استقرار أرامكس.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في دبي مستقطباً سيولة بنحو 67.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 4.93 دراهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بسيولة بقيمة 26 مليون درهم ليغلق عند 1.28 درهم، ثم سهم الإمارات دبي الوطني بسيولة قرب 24 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.8% إلى 9.92 دراهم.

وحقق سهم تكافل الإمارات أكبر نسبة صعود بنحو 4.11% ليغلق عند 1.52 درهم، فيما كان سهم إعمار للتطوير الأكثر تراجعاً بنسبة 3.76% مغلقاً عند 4.09 درهم.

وهيمن سهم اتصالات على قائمة التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 40 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.24% إلى 17.02 درهماً، تلاه سهم أبوظبي التجاري بسيولة قدرها 33.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1% إلى 9.59 دراهم، ثم سهم أبوظبي الأول بسيولة بلغت 33.4 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.66% ليغلق عند 15.2 درهماً.

وحقق سهم منازل العقارية أكبر نسبة ارتفاع بنحو 3.54% ليغلق عند 0.41 درهم، فيما كان سهم أبوظبي الوطنية للفنادق الأكثر تراجعاً بنسبة 9.8% مغلقاً عند 3.22 دراهم.

المؤسسات والأجانب

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 67.73 مليون درهم، منها 52.7 مليون درهم للأجانب، و15 مليون درهم للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 67.7 مليون درهم، موزعة بواقع 10.93 ملايين درهم للعرب، و56.8 مليون درهم للمواطنين.

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ارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.07% إلى 3265.49 نقطة بعد التداول على 508.02 آلاف سهم بقيمة 2.73 مليون درهم من خلال 171 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 9540 عقد بقيمة 3.2 ملايين درهم من خلال 29 عملية، وارتفعت عقود اتحاد اتصالات 5.07%، ودي إكس بي 4.07% والدار 0.55% وإعمار 0.2%.

إفصاحات

اعتمدت الجمعية العمومية لبنك المشرق توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال، ورفع نسب تملك المواطنين بحيث لا تقل عن 60% من رأس المال.

دعا مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي المساهمين لحضور الجمعية العمومية الأحد الموافق 17 مارس لمناقشة البيانات المالية السنوية، والموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة.

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال تقديم منصور المهيري استقالته من عضوية مجلس إدارتها، وسيقوم المجلس بانتخاب عضو جديد في أول اجتماع مقبل.

قررت شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية عقد اجتماع الجمعية العمومية 14 مارس لمناقشة النتائج السنوية وخطة العام 2019، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستقام العمومية في تاريخ 21 من الشهر ذاته في المكان والتوقيت نفسهما.

يجتمع مجلس إدارة شركة ماركة الاثنين المقبل لمناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال.

حددت شركة دبي للمرطبات تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء 27 مارس لمناقشة النتائج السنوية، ومقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 42 مليون درهم.

ناقش مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي أعمال الشركة الاعتيادية.

أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتجارة، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية.

أعلن مجلس إدارة شركة التأمين فيدلتي المتحدة، خلال اجتماعه، أمس، أن انعقاد الجمعية العمومية للشركة سيكون يوم 19 أبريل المقبل للنظر في النتائج المالية السنوية.

كشفت شركة صناعات أسمنت الفجيرة أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تقرر انعقاده يوم 24 أبريل المقبل، للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بقيمة 17.79 مليون درهم وبواقع 5 فلوس للسهم الواحد عن 2018.