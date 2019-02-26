توزيعات «أبوظبي الأول» تتجاوز 8 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صادقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، أمس، خلال اجتماعها في المقر الرئيس للبنك بأبوظبي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال (74 فلساً للسهم الواحد) وبمبلغ يصل إلى 8.06 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالعام الماضي.

ويشكل إجمالي التوزيعات رقماً قياسياً لبنك أبوظبي الأول وتاريخياً في توزيعات القطاع، كما يعد أعلى نسبة توزيع للأرباح النقدية في الإمارات.

وصادقت الجمعية على مقترح رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنك من 25% إلى 40% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك إصدار سندات تتراوح قيمتها من 2 إلى 4 مليارات دولار في 2019، كما يعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح فرعين جديدين في الخبر وجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول»، في مقدمة التقرير السنوي للبنك: «تعكس نتائجنا المالية ونجاح توحيد أنظمتنا محلياً الأسس المتينة والنهج الحكيم الذي نتبعه لتحقيق النمو في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وضمن استراتيجية التوسع التي نتبعها، حصلنا على التراخيص اللازمة للوجود في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية».

وتابع سمو الشيخ طحنون بن زايد: «تماشياً مع أداء البنك المتميز خلال العام الماضي الذي حمل شعار (عام زايد)، سعينا إلى مواصلة مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد مصدر إلهام لنا للمضي قدماً في طريق النمو والازدهار في 2019، والأعوام المقبلة».

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