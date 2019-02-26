مساهمو «أبوظبي الأول» يقرّون توزيع 8.06 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صادقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، أمس، خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيس للبنك بالعاصمة أبوظبي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال (نحو 8.06 مليارات درهم) للمساهمين المسجلين الذين يستحقون الأرباح عن 2018.

وسيستحق مالكو أسهم البنك المسجلون في الخميس 7 مارس 2019 (أي المشترون بتاريخ الثلاثاء 5 مارس 2019) توزيعات الأرباح النقدية، كما تمت الموافقة على بيانات البنك المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وعلى مقترح رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنك من 25% إلى 40% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

عام متميز

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول»: «مثّل 2018 عاماً متميزاً في مسيرة البنك، حيث شهد الانتهاء من أعمال الاندماج، بتوحيد أنظمتنا التقنية في فترة زمنية قياسية لتقديم تجربة مصرفية رائدة لعملائنا ودعم استراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا».

وأضاف سمو الشيخ طحنون في كلمة لسموه جاءت في مقدمة التقرير السنوي للبنك: «تعكس نتائجنا المالية ونجاح توحيد أنظمتنا محلياً الأسس المتينة والنهج الحكيم الذي نتبعه لتحقيق النمو في ظل ظروف السوق المتغيرة. وضمن استراتيجية التوسع التي نتبعها، حصلنا على التراخيص اللازمة للوجود في السعودية الشقيقة لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية».

وتابع: «تماشياً مع أداء البنك المتميز خلال العام الماضي الذي حمل شعار (عام زايد)، سعينا إلى مواصلة مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد مصدر إلهام لنا للمضي قدماً في طريق النمو والازدهار في عام 2019، والأعوام المقبلة».

وتقدم سمو الشيخ طحنون بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قيادته الرشيدة ودعمه المتواصل، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على توجيهاتهم الحكيمة.

أعلى نسبة توزيعات

وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تماشياً مع التزام البنك الدائم بتقديم أفضل العوائد للمساهمين، يسعدنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال وبمبلغ إجمالي يصل إلى 8.06 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالعام الماضي. ويشكل إجمالي التوزيعات رقماً قياسياً لبنك أبوظبي الأول، كما يعد أعلى نسبة توزيعات للأرباح النقدية في الإمارات، ما يعكس التزامنا المتواصل بتحقيق النمو المستدام لعائدات مساهمينا».

وأضاف: «بعد الانتهاء من عملية توحيد الأنظمة في البنك، سننطلق بكامل إمكاناتنا لمواصلة توفير أفضل قيمة لمساهمينا خلال العام 2019 والأعوام المقبلة. ويهدف قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم البنك إلى تعزيز السيولة والمساهمة في جذب مساهمين جدد، كما ستسهم مع غيرها من المبادرات المبتكرة في توفير قيمة وفرص أكبر لمساهمينا وعملائنا وموظفينا».

إنجازات

وتمثّلت أبرز إنجازات البنك العام الماضي في توحيد السياسات، وتحديد الهيكل التنظيمي، ومراجعة العمليات الدولية، واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في جميع الفروع وعبر جميع القنوات، وتحقيق تقدم ملحوظ بالتوفير في التكاليف العامة ومراجعة وأتمتة العمليات.

وصنّف بنك أبوظبي الأول بوصفه أحد أقوى وأكثر البنوك أماناً في العالم، وتم تصنيفه من قبل جلوبال فاينناس للبنوك الأكثر في العالم، حيث حصل على المرتبة الأولى في دولة الإمارات والشرق الأوسط، كما حصل على التصنيف العالمي من ذات بانكر لأقوى 1000 بنك في العالم، ونال المرتبة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط.