البنوك تطلق سراح 2.8 مليار من مخصصات القروض

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

انخفضت المخصصات التي جنّبتها البنوك الوطنية بنسبة 19.3% أو ما يعادل 2.85 مليار درهم أطلقت البنوك سراحها من مخصصات القروض المتعثرة في 2018، وهو مؤشر إيجابي على تراجع نسب التعثر مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأظهر مسح «البيان الاقتصادي» انخفاض مخصصات 16 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 11.94 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 14.8 مليار درهم في العام 2017، وهو ما عزز من أرباح تلك البنوك لتنمو بنسبة 12% إلى 42.6 مليار درهم.

وقال مصرفيون ومحللون لــ «البيان الاقتصادي»، إن البنوك الوطنية استمرت في خفض مخصصاتها مع تشددها في منح الائتمان إلى جانب انخفاض نسب التعثر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بشهادة كبرى المؤسسات العالمية.

وكانت البنوك الوطنية جنبت مخصصات مرتفعة في 2015 و2016 لمواجهة مخاطر عمليات التعثر من قبل المقترضين في الفترة التي تزامنت مع تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته في غضون ثلاث سنوات منذ منتصف 2014، لكنها بدأت اعتباراً من 2017 في خفض مخصصاتها لمستويات متوازنة بالتزامن مع تحسن الأوضاع بشكل عام.

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