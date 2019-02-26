البنوك تخفّض مخصصات القروض المتعثّرة 19%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

انخفضت المخصصات التي جنّبتها البنوك الوطنية بنسبة 19.3% أو ما يعادل 2.85 مليار درهم في العام الماضي 2018، في مؤشر إيجابي على تراجع نسب القروض المتعثرة مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأظهر مسح «البيان الاقتصادي» انخفاض مخصصات 16 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 11.94 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 14.8 مليار درهم في العام 2017، وهو ما عزز من أرباح تلك البنوك لتنمو بنسبة 12% إلى 42.6 مليار درهم.

وقال مصرفيون ومحللون لـ «البيان الاقتصادي»، إن البنوك الوطنية استمرت في خفض مخصصاتها مع تشددها في منح الائتمان إلى جانب انخفاض نسب التعثر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بشهادة كبرى المؤسسات العالمية.

وكانت البنوك الوطنية جنبت مخصصات مرتفعة في 2015 و2016 لمواجهة مخاطر عمليات التعثر من قبل المقترضين في الفترة التي تزامنت مع تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته في غضون ثلاث سنوات منذ منتصف 2014، لكنها بدأت اعتباراً من 2017 في خفض مخصصاتها لمستويات متوازنة بالتزامن مع تحسن الأوضاع بشكل عام.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى البنوك الوطنية خلال العام الجاري، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي، وبالتالي من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي مزيداً من النمو في الإيرادات والأرباح.

قروض

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن البنوك الوطنية خفضت مخصصاتها بنحو ملحوظ خلال العام الماضي مع تشددها في منح الائتمان وهو ما أسهم بشكل كبير في خفض وتيرة القروض المتعثرة حيث باتت البنوك أكثر حذراً من قبل عند منح القروض الشخصية في ظل ارتفاع مخاطرها.

ونوه يوسف أن البنوك الوطنية حققت نتائج وأرباحاً فاقت التوقعات خلال العام 2018 مدعومة بشكل رئيسي بانخفاض المخصصات وزيادة الفوائد فضلاً عن تلقيها دعماً كبيراً من قوة الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن تواصل البنوك أداءها القوي خلال العام الجاري.

استقرار

وتوقع إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، أن تواصل البنوك الوطنية تحطيم الأرقام في السنوات القادمة مستمدة الدعم بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني إلى جانب مساعيها لتعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها وخفض حجم قروضها المتعثرة بصورة كبيرة.

وقال رشاد إن تشدد البنوك في منح الائتمان خلال العامين الماضيين أسهم بشكل كبير في تراجع وتيرة القروض المتعثرة وبالتالي انخفاض وتيرة تجنيب المخصصات، مطالباً البنوك بضرورة استمرارها في التشدد منح الائتمان وأيضا الاستمرار في إعادة هيكلة وجدولة ديونها وقروضها المتعثرة.

تحسن

من جهته، قال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن البنوك المالية حققت أرباحاً جيدة في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بانخفاض المخصصات مع تراجع وتيرة القروض المتعثرة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي.

وتوقع قصابية أن تواصل البنوك خفض مخصصاتها لا سيما بعدما اتجهت البنوك في الفترة الماضية نحو التركيز على تحسين نوعية وجودة الأصول مشيراً إلى أن هذا الهدف كان دافعاً أساسياً خصوصاً بالنسبة للبنوك الكبيرة في ظل توجههم نحو تقليل المخاطر.

ولفت قصابية إلى وجود تشدد في منح الائتمان والقروض مع التركيز بشكل رئيسي على انتقاء العملاء القادرين على تحمل الزيادة المتتالية في أسعار الفائدة إلى جانب نجاح البنوك في وضع خطط ناجحة لهيكلة وجدولة القروض المتعثرة.

مسح

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، كان «بنك الشارقة» صاحب أكبر نسبة خفض في المخصصات بواقع 84% من 211 مليون درهم في 2017 إلى نحو 34 مليوناً في العام الجاري، ثم «مصرف الشارقة الإسلامي» بانخفاض قدره 75.3% من 148.8 مليون درهم إلى 36.8 مليوناً.

وفى المركز الثالث جاء «الإمارات الإسلامي» بعدما خفض مخصصاته بمقدار 43.3% من 681 مليون درهم إلى 386 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بانخفاض 40.5% إلى 116 مليون درهم مقابل 196 مليوناً في الفترة المقابلة، كما خفض «بنك أبوظبي الأول» مخصصاته بنسبة 27.6% إلى 1.72 مليار درهم من 2.38 مليار.

ونجح «بنك أبوظبي التجاري» في خفض مخصصاته بنسبة 24.4% إلى 1.26 مليار درهم من 1.67 مليار درهم، فيما خفضها «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 21.5% من 2.23 مليون درهم وصولاً إلى 1.75 مليار درهم، بينما خفض «مصرف أبوظبي الإسلامي» مخصصاته 21.54% إلى 620.1 مليوناً، فيما خفضها «بنك المشرق» و«العربي المتحد» و«دبي التجاري» و«رأس الخيمة الوطني» و«بنك الفجيرة» بنحو 17.3% و16.3% و11.6% و8.5% و1.1% على التوالي.

%9.8

بحسب المسح، خفضت جميع البنوك الوطنية المدرجة مخصصاتها باستثناء بنوك «التجاري الدولي» و«الاتحاد الوطني» و«دبي الإسلامي» حيث تم زيادتها بنحو 9.8% و4.13% و1.22% على التوالي، فيما لم يعلن كل من بنوك «أم القيوين الوطني» و«بنك الاستثمار» و«بنك الإمارات للاستثمار» عن قوائمهما المالية حتى الآن.