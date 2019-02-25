أسهم دبي تحطّم الحواجز

المصدر: أبوظبي- رامي سميح, دبي - أشرف رفيق

قال تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، إن أسهم دبي تخطت كل الحواجز، وعبرت حاجز المقاومة الذي لم تتخطَّه منذ عام، بدعم من المكاسب المستمرة لكبرى الشركات المدرجة في البورصة في قطاع العقارات.وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثامنة على التوالي في تعاملات أمس، لتمــتد أرضية المكاسب التي حققتها السوق على مدى عام كامل.

وعبّر مؤشر بورصة دبي مستوى المتوسطات التي سجلها على مدى 100 يوم لأول مرة منذ يناير العام الماضي.

وحققت الأسواق المحلية مكاسب في ختام جلسة أمس، بعدما ربحت ما يربو على 5.4 مليارات درهم وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في ظل مســاعيهم لاقتناص الفرص والظفر بالتوزيعات السنوية للشركات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.33% أو ما يعادل 34.95 نقطة ليغلق عند 2668.64 نقطة بمكاسب بلغت 3.3 مليارات درهم، مدفوعاً بشكل رئيس بمكاسب أسهم العقار إلى جانب صعود الاستثمار والنقل والتأمين والسلع والخدمات. وأكثر الأسهم التي أسهمت في الارتفاع، سهم شركة إعمار العقارية، التي دخلت مرحلة الارتفاع منذ الأسبوع الماضي، بعد أن حققت ارتفاعات في عائداتها أدهشت المحللين.

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