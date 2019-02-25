مشتريات أجنبية ومؤسساتية تمنح الأسهم 5.4 مليارات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسواق المحلية ماراثون مكاسبها أمس، بعدما ربحت ما يربو على 5.4 مليارات درهم وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص والظفر بالتوزيعات السنوية للشركات. وارتفع سوق دبي بنسبة 1.33% أو ما يعادل 34.95 نقطة ليغلق عند 2668.64 نقطة محققاً أعلى مستوياته في شهرين ونصف، مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والنقل والتأمين والسلع والخدمات.

وأضاف سوق أبوظبي نحو 41.56 نقطة أو ما نسبته 0.82% ليغلق عند 5139.67 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر في أسبوعين مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والخدمات. ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 440.24 مليون درهم، منها 276.6 مليون درهم في دبي، و163.64 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 294.15 مليون سهم، موزعة بواقع 241.75 مليون سهم في دبي، و52.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال نحو 5000 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــــ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق المحلية تشهد حالة من التفاؤل مع تعزز معنويات المستثمرين بالمحفزات الإيجابية المتمثلة في توزيعات الشركات السخية وأيضاً قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى جانب هدوء الأوضاع العالمية. وتوقع الوسطاء أن تواصل الأسواق ماراثون مكاسبها مشيرين إلى أن المكاسب ستتخللها حركات تصحيحية لجني الأرباح وهو أمر صحي وطبيعي حتى تعاود الأسواق ماراثون الصعود لأعلى.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 3.44% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.22% وأرابتك 0.47% وداماك 8.4% وديار 0.81% وإعمار للتطوير 0.25% وإعمار مولز 5.14% والاتحاد العقارية 2.89%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.81% مع صعود دبي للاستثمار 2.46% وسوق دبي المالي 0.24% وشعاع كابيتال 1.18%، وزاد قطاع النقل بنسبة 3.37% بدعم ارتفاع العربية للطيران 2.9% وأرامكس 4.19%. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع انخفاض الإمارات دبي الوطني 0.97% فيما ارتفع دبي الإسلامي 0.39%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات مستقطباً سيولة بنحو 77.8 مليون درهم، ليغلق عند 4.81 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 43.8 مليون درهم، ليصل إلى 0.99 درهم. وكان سهم داماك الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.4% مغلقاً عند 1.42 درهم، فيما كان سهم الخليجية للاستثمارات العامة، الأكثر خسارة بنسبة 9.85% عند 0.119 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% مع صعود أبوظبي الأول 1.74% والاتحاد الوطني 0.92%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 1.42% على أثر ارتفاع سهم الدار 1.68% وإشراق 1.61%. وتماسك قطاع الطاقة مع ارتفاع دانة غاز 0.6%، فيما تراجع سهما طاقة وأدنوك للتوزيع بنحو 1.03% و0.44% على التوالي.

وتصدر سهم اتصالات النشاط مستقطباً سيولة بنحو 33.8 مليون درهم، ليغلق عند 16.94 درهماً، تلاه سهم أبوظبي التجاري بسيولة بقيمة 30.5 مليون درهم، ليصل إلى 9.58 دراهم. وسجل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق أكبر نسبة ارتفاع بنحو 14.76% إلى 3.11 دراهم، فيما كان الفجيرة لصناعات البناء، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.85% ليغلق عند 1.19 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 65.13 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 65.13 مليون درهم، منها مليون درهم للعرب، و15.15 مليون درهم للخليجيين، و48.97 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 49 مليون درهم، منها 20.5 مليون درهم في دبي، و28.5 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 49 مليون درهم، منها 20.5 مليون درهم في دبي، و28.5 مليون درهم في أبوظبي.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» 1.07% أو ما يعادل 34.34 نقطة ليغلق عند 3252.21 نقطة بعد التداول على 770.67 ألف سهم بقيمة 1.86 مليون دولار عبر 94 عملية. وبسوق المشتقات، جرى التداول على 16.76 ألف عقد بـ3.06 ملايين دولار.

إفصاحات

قالت شركة شعاع كابيتال إن مراقب الحسابات لديها بصدد الانتهاء من تدقيق البيانات المالية السنوية وستقوم بالإفصاح عنها فور اعتمادها من قبل مجلس إدارتها وفقاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها.

أعلنت شركة أورينت يو إن بي تكافل، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة من أمس وحتى الثلاثاء 5 مارس.

يناقش مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بعد غد نشاطات وأعمال الشركة.

دعا مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات خلال اجتماعه الخميس الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في 27 مارس بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

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أعلنت شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» استقالة عبد الرحمن صالح محمد آل صالح من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 20 فبراير.

تعقد شركة «الدار العقارية» اجتماع الجمعية العمومية في 20 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال بواقع 14 فلساً عن كل سهم وبقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم عن 2018.

تناقش الجمعية العمومية لشركة «العين الأهلية للتأمين» في 18 مارس مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 22.5 مليون درهم عن 2018.

قالت «مجموعة الشارقة» إن دائرة النقض (المحكمة الاتحادية العليا) أصدرت الحكم بخصوص الدعوى المرفوعة من قبلها لوقف تنفيذ إخطار سابق لسداد مبلغ مطلوب بحكم صادر ضدها، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت قبول الطعن بالتمييز.

وأيدت الحكم المستأنف مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز أصل المبلغ المقضي به. وأشارت إلى أنها قامت بأخذ مخصص بمبلغ إجمالي 60.5 مليون درهم لغاية 31 ديسمبر 2018 بينما المبلغ المقدر سداده بناء على الحكم النهائي هو 42.4 مليون درهم، ما يعني إلغاءً جزئياً من المخصص بمبلغ 18 مليون درهم سيتم احتسابها في بند الإيرادات الأخرى وانخفاض المطلوبات المتداولة في النتائج المالية للربع الأول 2019.