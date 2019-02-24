38 شركة مدرجة تكافئ مساهميها بتوزيعات 31 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراهن أسواق الأسهم المحلية على التوزيعات النقدية للشركات والبنوك المدرجة لضمان تواصل زخم النشاط، لا سيما مع ترقب المستثمرين لهذه التوزيعات التي تعد بمثابة ملاذ آمن لهم، فضلاً عن كونها أهم محركات الأسواق.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصلت التوزيعات لنحو 38 شركة مدرجة حتى الآن إلى ما يجاوز 31 مليار درهم، جميعها لا تزال مقترحة بانتظار موافقة الجمعيات العمومية باستثناء توزيعات «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري» التي تم إقرارها الأسبوع الماضي.

وبلغت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق أبوظبي نحو 22.9 مليار درهم فيما بلغت توزيعات 13 شركة مدرجة في سوق دبي 8.1 مليارات درهم. وقال محللون لـ«البيان الاقتصادي» إن التوزيعات المقترحة للبنوك والشركات حتى الآن جاءت لتحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية التي تشعل روح التفاؤل في الأسواق بعد أن باتت مؤشراً مهماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، موضحين أن الشركات الإماراتية تُعد الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحلّ «بنك أبوظبي الأول» في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 8.06 مليارات درهم ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، ثم شركة «اتصالات» بنحو 6.95 مليارات درهم بما يعادل 80 فلساً للسهم نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي بواقع 40 فلساً فيما سيتم اعتماد 40 فلساً أخرى عن النصف الثاني بعد مصادقة الجمعية العمومية.

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