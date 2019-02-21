التفاؤل بالتوزيعات يهدي الأسهم 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

حقق سوق دبي المالي مكاسب قياسية في ختام جلسة أمس بعدما صعد مؤشره 2.58% وهي أكبر وتيرة مكاسب في جلسة واحدة منذ 6 سنوات بدعم رئيسي من أسهم العقار والبنوك وسط تفاؤل بالتوزيعات السنوية للشركات.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، يعد الارتفاع الذي حققه مؤشر سوق دبي أمس الأعلى منذ جلسة 12 ديسمبر 2016، حينما ارتفع المؤشر وقتها بنحو 2.77% ولم يتخطَ هذه النسبة طيلة السنوات الماضية.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن معنويات المستثمرين تحسنت بشكل ملحوظ على مدار الجلسات الماضية لتربح الأسهم أمس قرابة 10 مليارات درهم بفعل عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات وسط تفاؤل بتوزيعات الشركات السنوية ما عزز من مكاسب الأسهم القيادية لا سيما في قطاعي العقار والبنوك.

وأغلق سوق دبي عند مستوى 2632 نقطة وهو الأعلى منذ شهرين ونصف مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.51% إلى 5060.89 نقطة، معززاً بأسهم شركات البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 627.4 مليون درهم، منها 343.6 مليون درهم في دبي، و283.8 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 253 مليون سهم، موزعة بواقع 188.3 مليون سهم في دبي، و64.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 6447 صفقة.

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