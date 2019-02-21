الأسهم تربح 10 مليارات مع تحسن المعنويات تفاؤلاً بالتوزيعات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أدى تحسن معنويات المستثمرين، إلى تحقيق أسواق الأسهم قرابة 10 مليارات درهم، بفعل عمليات شراء للأجانب والمؤسسات، وسط تفاؤل بتوزيعات الشركات السنوية، ما عزز من مكاسب الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي العقار والبنوك.

وصعد سوق دبي المالي بنسبة 2.58 %، وهي أكبر مكاسب في جلسة واحدة منذ أكثر من 6 سنوات، أي منذ نهاية 2016، ليغلق عند 2632 نقطة، وهو الأعلى منذ شهرين ونصف، مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.51 % إلى 5060.89 نقطة، معززاً بأسهم شركات البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 627.4 مليون درهم، منها 343.6 مليون درهم في دبي، و283.8 مليون درهم في أبوظبي، وجري تداول 253 مليون سهم، موزعة بواقع 188.3 مليون سهم في دبي، و64.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 6447 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار بنسبة 5.39 %، بفعل ارتفاع إعمار العقارية 6.24 %، وأرابتك 5 %، وداماك 4.76 %، وإعمار للتطوير 3.1 %، وإعمار مولز 6.13 %، والاتحاد العقارية 1.94 %. وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.44 %، على وقع ارتفاع دبي الإسلامي بنسبة 2.18%، والإمارات دبي الوطني 0.97 %.

كما زاد قطاع الاستثمار 2.67 %، بعد ارتفاع دبي للاستثمار 2.5 %، وسوق دبي المالي 3.12 %، وشعاع كابيتال بنحو 3 %، وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.45 %، بعد ارتفاع العربية للطيران 0.75 %، وأرامكس 2.17 %.

وتصدر سهم إعمار، النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 101 مليون درهم، وارتفع بنسبة 6.24 %، ليغلق عند 4.6 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 62 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.18 %، إلى 5.16 دراهم، ثم سهم أرابتك بتداولات وصلت إلى 38.5 مليون درهم، وصعد بنسبة 5 % إلى 2.1 درهم. وحقق سهم إعمار العقارية، أكبر نسبة ارتفاع، فيما تصدر سهم الاستشارات المالية الدولية، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.64 %، إلى 0.356 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك 0.6 %، مع ارتفاع سهم أبوظبي التجاري 5.9 %، والاتحاد الوطني 3.45%، بالرغم من تراجع أبوظبي الأول 0.27 %، وزاد قطاع العقار بنسبة 3.19 %، مع ارتفاع سهم الدار 3.51 %، وإشراق 1.86 %، ورأس الخيمة العقارية 1.1 %. وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.91 %، مع ارتفاع سهم دانة غاز 1.46 %، وأدنوك للتوزيع 0.45 %.

وحل سهم بنك الاتحاد الوطني في صدارة النشاط بسوق العاصمة، مستقطباً سيولة بنحو 57.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.45 %، وأغلق عند 5.4 دراهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري، بسيولة بقيمة 55.25 مليون درهم، وصعد بنسبة 5.9 %، إلى 9.7 دراهم، ثم سهم أبوظبي الأول، بتداولات وصلت إلى 53.7 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.27 %، إلى 14.8 درهماً. وسجل سهم أبوظبي التجاري أكبر ارتفاع، فيما سجل سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، التراجع الأكبر بنسبة 9.52 %، إلى 1.52 درهم.

الأجانب والمحافظ

ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 113.12 مليون درهم، منها 82.6 مليون درهم للأجانب، و30.5 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 113.12 مليون درهم، موزعة بواقع 110.85 ملايين درهم للمواطنين، و2.3 مليون درهم للعرب.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 95 مليون درهم، منها 39 مليوناً في أبوظبي، و56 مليوناً في دبي.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.89 %، إلى 3186 نقطة، بعد التداول على 123.7 ألف سهم، بقيمة 1.94 مليون دولار، من خلال 179 عملية. وفى سوق المشتقات، جري التداول على 8757 عقد، بقيمة 2.37 مليون درهم، من خلال 34 عملية، حيث ارتفعت عقود «إعمار» 6.24 %، و«أبوظبي التجاري» 6.2 %، و«الدار» 3.5%، و«سوق دبي المالي» 3.12 %.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين، إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير المساهمين لحضور الجمعية العمومية الثلاثاء 12 مارس لاعتماد النتائج السنوية، وتعديل بند التوزيعات بالنظام الأساسي.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة تراجع أرباحها السنوية بنسبة 15.2% إلى 31.36 مليون درهم في 2018 مقابل ربح بـ 36.98 مليون درهم في 2017.

وصلت خسائر شركة «أسمنت الخليج» إلى 32.9 مليون درهم في العام الماضي مقارنة بأرباح بلغت 40.6 مليون درهم في 2017، فيما ستعقد الشركة اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن 2018.

أعلنت الشركة العالمية القابضة توقيع الاتفاقية الإطارية للاستحواذ على شركة بال كولينج القابضة ودخولها شريكاً استراتيجياً في الشركة بعد الحصول على موافقة المساهمين والسلطات المختصة.

اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج للمشاريع الطبية» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال وبقيمة إجمالية 69.89 مليون درهم عن العام 2018.

يعقد مصرف أبوظبي الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية في 13 مارس المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 994.3 مليونا.