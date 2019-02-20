أسهم دبي تربح 1.2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي ما يربو على 1.2 مليار درهم لتصل رسملتها السوقية إلى نحو 343.3 ملياراً، أمس، مدعومة بعمليات اقتناص للفرص استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والاستثمار، في وقت تراجع فيه سوق العاصمة هامشياً بضغط من أسهم البنوك.

وقال وسطاء، إن أسهم دبي واصلت أداءها الإيجابي مع استمرار حالة التفاؤل بعد النتائج الجيدة للشركات المدرجة، فضلاً عن حالة الترقب المسيطرة على معنويات المستثمرين، انتظاراً للإفصاح عن التوزيعات النقدية لشركة «إعمار» وشراكتها التابعة.

وارتفع سوق دبي 0.6% مع ارتفاع قطاع العقار 1.84% بدعم مكاسب إعمار العقارية 3.1%، وإعمار مولز 1.88%، فيما زاد قطاع الاستثمار 3.37% نتيجة صعود سهم دبي للاستثمار 4.35%، وسوق دبي المالي 1%، وشعاع كابيتال 0.9%.

وتصدر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بقيمة 71.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.33 دراهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بتداولات بقيمة 15.4 مليون درهم ليقفل عند 3.87 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 13.3 مليون درهم ليصل إلى 0.94 درهم.

اقراء ايضاً

«إعمار» يدعم سوق دبي.. وضغط من البنوك في «أبوظبي»