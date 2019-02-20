«إعمار» يدعم سوق دبي.. وضغط من البنوك في «أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث ربح سوق دبي ما يربو على 1.2 مليار درهم في ختام جلسة أمس وسط مشتريات انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاع العقار والاستثمار، فيما هبط سوق العاصمة هامشياً بضغط من أسهم البنوك.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.6% إلى 2565.85 نقطة، بدعم أسهم العقار والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.09% إلى مستوى 5035.13 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 288.5 مليون درهم موزعة بواقع 171.7 مليوناً في دبي و116.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 148.7 مليون درهم، منها 103.2 ملايين في دبي، و45.5 مليوناً في أبوظبي من خلال 3564 صفقة.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.84% بدعم مكاسب إعمار العقارية 3.1% وإعمار مولز 1.88%، في مقابل هبوط ديار 1.11% وأرابتك 0.99% وإعمار للتطوير 0.51%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 3.37% نتيجة صعود سهم دبي للاستثمار 4.35% وسوق دبي المالي 1% وشعاع كابيتال 0.9%.

في المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.3% مع انخفاض سهم دبي الإسلامي 0.39% والإمارات دبي الوطني 0.48%، كما هبط قطاع النقل 0.66% بعد انخفاض سهم أرامكس 1.66% رغم ارتفاع العربية للطيران 0.43% والخليج للملاحة 1.14%.

وتصدّر سهم إعمار العقارية النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 71.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.33 دراهم، تلاه سهم إعمار للتطوير، بتداولات بقيمة 15.4 مليون درهم، ليقفل عند 3.87 دراهم، ثم سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 13.3 مليون درهم، ليصل عند 0.94 درهم. وسجل سهم مصرف عجمان أكبر صعود بنسبة 4.79% ليصل إلى 0.87 درهم، فيما شهد سهم مصرف السلام السودان التراجع الأكثر انخفاضاً 6.61% ليغلق عند 1.13 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع هبوط سهم أبوظبي الأول 0.27%، فيما ارتفع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 0.44%. وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.32% بعد انخفاض سهم أدنوك للتوزيع 1.32% فيما ارتفع دانة غاز بنسبة 0.12%، بينما صعد قطاع العقار بنسبة 1.16% مع ارتفاع سهم الدار العقارية 1.79%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم اتصالات من دون تغيير.

وتصدّر سهم أبوظبي التجاري النشاط في سوق العاصمة مستقطباً تداولات بقيمة 29 مليون درهم، ليغلق عند 9.16 دراهم، تلاه سهم الاتحاد الوطني بسيولة بنحو 20 مليون درهم، ليصل إلى 5.22 دراهم، ثم سهم الدار العقارية بتداولات بلغت 18.5 مليون درهم، ليقفل عند 1.71 درهم. وحقق سهم القدرة القابضة أكبر ارتفاع بنسبة 3.9% ليقفل عند 0.8 درهم، فيما كان البنك التجاري الدولي الأكثر تراجعاً بنسبة 10% ليغلق عند 0.78 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 54.3 مليون درهم، منها 8.6 ملايين درهم للعرب، و45.7 مليون درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 54.3 مليون درهم، موزعة بواقع 8.2 ملايين درهم للخليجيين، و46 مليوناً للمواطنين.

وضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 23 مليون في السوقين كصافي شراء، موزعة بواقع 20.56 مليون درهم في دبي، و2.37 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 23 مليون درهم، منها 20.56 مليون درهم في دبي، و2.37 مليون درهم في أبوظبي.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.54% إلى 3127 نقطة بعد التداول على أكثر من 135 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون دولار من خلال 100 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 4920 نقطة بقيمة 2.14 مليون درهم من خلال 14 عملية، وارتفعت عقود «إعمار» 3.07% و«الدار» 1.79%، فيما هبطت عقود «أبوظبي الأول» 0.29% و«دبي الإسلامي» 0.42%.

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