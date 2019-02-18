96 % إفصاح الشركات في سوق دبي و94% في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوقا دبي وأبوظبي الماليان أمس التزام الشركات المحلية المدرجة في السوقين بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية بمعدل كبير حيث سجلت 96% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2018 في سوق دبي مقابل 94% في سوق أبوظبي.وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية 49 شركة وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية 14 شركة.

وفي سوق أبوظبي التزمت61 شركة من مجمل 65 شركة مساهمة عامة ومحلية وأجنبية مدرجة بالإفصاح في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية.

اقراء ايضاً

بيانات فورية بالملكية الأجنبية بالشركات المدرجة في «دبي المالي»