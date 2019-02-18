بيانات فورية بالملكية الأجنبية بالشركات المدرجة في «دبي المالي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي إطلاق النسخة الجديدة من صفحة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بما يوفر للمتعاملين بيانات فورية محدثة تلقائياً كل دقيقتين خلال جلسة التداول حول نسب الملكية «الحالية»، وكذلك حول الأسهم «المتوفرة» للاستثمار الأجنبي التي يتم عرضها من خلال إضافة خانة جديدة إلى الصفحة، اعتباراً من جلسة تداول أمس.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي: تركز رؤية ورسالة سوق دبي المالي على ترسيخ مكانته كسوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية توفر للمتعاملين خدمات تداول وتقاص وتسوية متطورة وضمن بيئة عمل تتسم بالشفافية والعدالة وفق أفضل الممارسات العالمية.

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وأضافت أنه تحقيقاً لهذه الغاية فإننا نعمل دائماً على تطوير خدمات الموقع باعتباره المصدر الرئيسي الذي يتعين على المستثمر الرجوع إليه للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في السوق، وقد حرصنا على تحسين وتوسيع نطاق صفحة الملكية الأجنبية على الموقع الشبكي للسوق بما يوفر تحديثاً للملكية الفعلية كل دقيقتين خلال جلسة التداول، علاوة على إضافة خانة نسبة الأسهم المتوفرة للتملك والتداول بالنسبة لكافة المجموعات، الأمر الذي يمنح المستثمرين مستويات شفافية أعلى.

وتتضمن أبرز مزايا الصفحة الجديدة للملكية الأجنبية تحديث النسب في خانتي «الحالي» و«المتوفر» كل دقيقتين خلال ساعات التداول، كما يتم تحديثها كل ساعة بعد ساعات التداول في كل يوم عمل بما يعكس أية تطورات غير مرتبطة بأنشطة التداول (إن وجدت) وإضافة خانة جديدة تحدد الأسهم المتوفرة للتملك بخلاف الأسهم المملوكة بالفعل بالإضافة إلى إعادة تصنيف فئات الجنسية لتشمل 3 فئات تتضمن المواطنين، الخليجيين، الأجانب عقب دمج فئة العرب مع الأجانب والبحث عن البيانات التاريخية باستخدام اسم الشركة والتاريخ.

إلى ذلك أعلن سوق دبي المالي أمس أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام 96% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2018 في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددتها هيئة الأوراق المالية وهي 45 يوماً من انتهاء السنة.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 49 شركة وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية التي أفصحت عن البيانات الأولية خلال المهلة المحددة 14 شركة من بين 16 مدرجة في السوق.

وأشاد السوق بحرص الغالبية العظمى من الشركات المدرجة على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة من الهيئة، وأهاب بها إلى العمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية المحددة، بما يسهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق بصورة منتظمة.

ويوفر السوق آليات متطورة تتيح للشركات المدرجة الإفصاح عن بياناتها وقراراتها عبر نظام «إفصاح».