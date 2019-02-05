2.5 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي 2.5 مليار درهم أرباحاً صافية لعام 2018، بنمو 8.7% مقارنة بعام 2017، وبلغت أرباح الربع الرابع 748 مليوناً بنمو 23.2% مقارنة بالربع المماثل من 2017، وذلك بفضل نمو أصول تمويل العملاء وتراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بنسبة 27.38% لعام 2018، بما مثّل 39.76% من صافي أرباح السنة كاملةً. وارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 2.4% إلى 5.7 مليارات درهم مقارنة مع 5.6 ملايين في 2017. واحتفى المصرف في 2018 بتجاوز عدد عملائه عتبة المليون متعامل في الدولة، وهو ما يمثل ضعف عدد عملائه قبل خمس سنوات.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى المصرف، إن الجودة الائتمانية وقوّة رأس المال كانتا من بين الأسباب الرئيسية وراء نجاحنا الاستراتيجي، وإننا نتطلع خلال 2019 لمواصلة سياستنا الحذرة جنباً إلى جنب مع تحقيق أهدافنا على الأجل الطويل من أجل تحقيق قيمة أكبر لاستثمارات مساهمينا.

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