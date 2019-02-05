سوق أبوظبي لأعلى مستوى منذ 2014

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حلّق سوق أبوظبي صوب أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف بنهاية جلسة أمس بمكاسب سوقية ناهزت 4.4 مليارات درهم بدعم من سهمي «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري». وأغلق المؤشر رابحاً 1.03% ليغلق عند 5128.09 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع أكتوبر 2014، وذلك بعد التداول على أكثر من 40 مليون سهم بقيمة 305.9 ملايين درهم من خلال 2538 صفقة.

وأكد وسطاء لـ«البيان الاقتصادي» أن السوق استمر في تحقيق أداء إيجابي بدعم رئيس من أسهم البنوك على الرغم من تراجع غالبية القطاعات الأخرى.

ونشطت التداولات على سهم «أبوظبي الأول» مع استحواذه على نحو 49% من سيولة سوق العاصمة، ليغلق عند 15.34 درهماً، مسجلاً مستوى سعرياً جديداً هو الأعلى منذ مايو 2014. وزاد سهم «أبوظبي التجاري» 2% لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005.

بينما في المقابل انخفض سوق دبي بنسبة 0.44% بضغط تراجع قطاع العقار ، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

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