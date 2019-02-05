«أبوظبي الأول» يحلّق بسوق العاصمة لمستوى قياسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق العاصمة صوب أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة بمكاسب سوقية ناهزت 4.4 مليارات درهم مدعوماً بالنشاط الملحوظ على أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي بضغط العقار والاستثمار.

وصعد سوق أبوظبي 1.03% أو ما يعادل 52.4 نقطة ليغلق عند 5128.09 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع أكتوبر 2014، بدعم رئيس من أسهم البنوك.

ووصلت السيولة الكلية إلى 528.52 مليون درهم، منها 305.9 ملايين في أبوظبي، و222.63 مليوناً في دبي، وجرى تداول 146.3 مليون سهم، موزعة بواقع 40 مليوناً في أبوظبي، و106.3 ملايين في دبي، من خلال تنفيذ 4969 صفقة.

ونشطت التداولات على سهم «أبوظبي الأول» لليوم الثاني على التوالي مع استحواذه على نحو 49% من سيولة سوق العاصمة، ليغلق عند 15.34 درهماً، مسجلاً مستوى سعرياً جديداً هو الأعلى منذ مايو 2014.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.86% مع صعود أبوظبي الأول 2.27% وأبوظبي التجاري 2%، فيما انخفض قطاع العقار بنسبة 1.12% مع انخفاض الدار 1.28% وإشراق 1.26%.

كما نزل قطاع الاتصالات 0.24% بضغط انخفاض سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وهبط قطاع الطاقة هامشياً مع انخفض سهم دانة غاز 0.45% في مقابل ارتفاع أدنوك للتوزيع 0.88%.

وتصدر سهم أبوظبي الأول صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 150.6 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري بتداولات 61.7 مليون درهم ليقفل عند 9.49 دراهم، ثم سهم اتصالات بسيولة 38.35 مليون درهم، ليصل إلى 16.88 درهماً. وحل سهم الإمارات للتأمين في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 7.69% إلى 7 دراهم، فيما جاء سهم أغذية على رأس المتراجعين منخفضاً 5.93% إلى 3.81 دراهم.

سوق دبي

انخفض سوق دبي بضغط تراجع قطاع العقار بنسبة 1.67% بعد انخفاض إعمار العقارية 1.68% وإعمار للتطوير 2% وإعمار مولز 2.67% وداماك 2.34% وديار 1.33%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.5% مع انخفاض دبي للاستثمار 0.77% في مقابل ارتفاع سوق دبي المالي 0.12% وشعاع كابيتال 0.9%، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.15% مدعوماً بسهم دبي الإسلامي بنسبة 0.4% والإمارات دبي الوطني 0.52%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 79.78 مليون درهم، ليغلق عند 4.1 دراهم، تلاه سهم إعمار للتطوير بتداولات 38.8 مليون درهم، ليصل إلى 3.9 دراهم، ثم سهم إعمار مولز بسيولة 27.68 مليون درهم، ليقفل عند 1.46 درهم. وحقق سهم غلفا للمياه أكبر ارتفاع بنسبة 14.9% ليغلق عند 7.17 دراهم، فيما كان سهم بنك دبي التجاري الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.5% إلى 3.66 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 109.58 ملايين درهم، موزعة بنحو 100 مليون درهم للأجانب، و9.6 ملايين درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 109.58 ملايين درهم، منها 22.7 مليون درهم للخليجيين، و86.86 مليون درهم للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في سوق دبي، أمس، على أسهم شركات إعمار العقارية وإعمار للتطوير وتبريد وجي إف إتش، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات إعمار مولز وأرامكس والعربية للطيران.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 77.28 مليون درهم، بينما مالت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار 18 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 18 مليوناً، بينما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 77.28 مليوناً.

الحوكمة

وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع نصيحة إلى أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، مشيرة إلى أن الحوكمة الرشيدة تكفل أداءً جيداً ومستداماً للشركات، لأن تطبيق قواعد الحوكمة وضوابطها يتيح للشركة بيئة عمل عادلة وشفافة نظراً لوجود إدارة جيدة تسهم في رفع أداء الشركة بشكل أفضل مع تكلفة أقل عند الحصول على التمويل.

إفصاحات

قرر مصرف عجمان عقد اجتماع الجمعية العمومية الاثنين 4 مارس المقبل، لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال، أي بواقع (4 فلوس) للسهم الواحد بقيمة إجمالية 84 مليون درهم، إضافة إلى تعديل نسب تملك المواطنين والأجانب بأسهم المصرف.

يعتمد مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة يوم الأحد بالتمرير للبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

عقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات الأحد الماضي اجتماعاً لمناقشة بعض الأمور الداخلية ومراجعة الميزانية لسنة 2019.

قام مصرف السلام البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء 45 ألف سهم من أسهم الخزينة ببورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة إلى 38.14 مليون سهم (1.781% من الأسهم المصدرة)، وذلك بتاريخ 3 فبراير 2019.

ارتفعت أرباح مصرف السلام السودان المدرج في بورصتي دبي والخرطوم بنسبة 718.7% لتصل إلى 942.18 مليون جنيه سوداني بنهاية العام الماضي مقابل أرباح بـ 115.07 مليوناً في عام 2017.

أعلن المصرف الخليجي التجاري المدرج ببورصتي دبي والبحرين عن شراء 364.59 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 101.209 مليون سهم (9.64% من الأسهم الصادرة) إلى 101.573 مليون سهم (9.67% من الأسهم المصدرة)، وذلك في 4 فبراير2019.

يجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 12 فبراير لإقرار النتائج المالية عن العام الماضي، والموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وجدول أعمالها.

وصلت الأرباح الصافية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 100.5 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 103.8 ملايين في 2017، وبلغت الإيرادات نحو 709.32 ملايين في 2018 متراجعة من 727.8 مليوناً في 2017.