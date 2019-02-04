سهم «أبوظبي الأول» يسجل أعلى مستوى في 56 شهراً

ارتفع سهم «أبوظبي الأول» لأعلى مستوياته في 56 شهراً بختام جلسة أمس، مع وصوله إلى 15 درهماً مدعوماً بمقترح لمجلس الإدارة برفع حد الملكية الأجنبية من 25% إلى 40%، إضافة إلى توزيعات نقدية سخية وأرباح قياسية.

وأغلق السهم أمس رابحاً 1.76% وسط تداولات نشطة بلغت 348.5 مليون درهم، ما يعادل 76% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي، فيما جرى التداول على أكثر من 22.6 مليون سهم من خلال 1479 صفقة.

وبلغت مكاسب السهم أكثر من 50% منذ اندماج البنك في أبريل 2017، وهو ما أرجعه وسطاء بالسوق إلى استمرار البنك في تحقيق أداء مالي قوي لا سيما بعدما أظهرت نتائجه الأخيرة تحقيقه 12 مليار درهم أرباحاً عن العام الماضي، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم بقيمة 8 مليارات درهم عن 2018.

وحقق البنك نحو 75% من تكاليف الاندماج المتوقع تغطيتها بشكل كامل بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تحسن معدل المصروفات إلى الإيرادات، حيث بلغ 25.9% (باستثناء تكاليف الاندماج)،وبلغ إجمالي الأصول 744 مليار درهم، بينما بلغت القروض 353 ملياراً، ووصلت ودائع العملاء إلى 465 ملياراً.

اقراء ايضاً

سوق أبوظبي يقفز لأعلى مستوياته في شهرين ونصف