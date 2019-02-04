سوق أبوظبي يقفز لأعلى مستوياته في شهرين ونصف

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط تحسّن ملحوظ في مستويات السيولة بدعم رئيسي من النشاط الملحوظ على «أبوظبي الأول» بعد مقترح لرفع نسب تملك الأجانب في أسهم البنك إلى 40%، إلى جانب توزيعات الأرباح السنوية بواقع 74 فلساً للسهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.61% ليصل إلى 5075.69 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين ونصف بدعم أسهم البنوك، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2540.25 نقطة بضغط هبوك شبه جماعي لمؤشرات القطاعات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 602.3 مليون درهم، منها 141 مليوناً في دبي، و461.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 165.37 مليون سهم، موزعة بواقع 112.53 مليوناً في دبي، و52.84 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4539 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بدعم صعود قطاع البنوك بنسبة 1.23% مع نمو أبوظبي الأول 1.76%، في مقابل هبوط أبوظبي التجاري 0.53%. كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.52% مع صعود سهم طاقة 7.42%، رغم تراجع دانة غاز 0.11%، وأدنوك للتوزيع 2.16%.

في المقابل انخفض قطاع العقار بنسبة 1.56% مع هبوط الدار 1.89% وإشراق 0.21%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وتصدر أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة بسيولة 348.57 مليون درهم، ليغلق عند 15 درهماً، تلاه سهم اتصالات بتداولات 35.9 مليون درهم، ليصل إلى 16.92 درهماً، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بحصة 23 مليون درهم، ليستقر عند 5.2 دراهم.

وعلى صعيد سوق أبوظبي، كان أكبر الرابحين سهم أسمنت رأس الخيمة بنسبة 9.67% وأغلق عند 0.67 درهم، وفي المقابل سجل سهم العالمية القابضة التراجع الأكثر بنسبة 3% إلى 0.97 درهم.

سوق دبي

وفى سوق دبي، تراجع قطاع العقار بنسبة 2.75% مع انخفاض إعمار العقارية 3.25% وإعمار للتطوير 0.5% وإعمار مولز 4.46% والاتحاد العقارية 1.25% وداماك 2.29% وديار 0.53% وأرابتك 1.39%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.13% بضغط نزول سهم دبي الإسلامي 0.78% فيما صعد الإمارات دبي الوطني طفيفاً بنحو 0.1%.

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.42% بفعل تراجع سهم دبي للاستثمار 1.52% وسوق دبي المالي 0.95% وشعاع كابيتال 2.25%. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.74% نتيجة صعود العربية للطيران 1% وأرامكس 0.47% والخليج للملاحة 1.23%.

وتصدر سهم جي إف إتش النشاط مستقطباً سيولة بنحو 25.8 مليون درهم ليغلق عند 0.99 درهم، تلاه سهم إعمار مولز بتداولات 25 مليون درهم، ليقفل عند 1.5 درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 24.7 مليون درهم، ليصل إلى 4.17 دراهم. وسجل المصرف الخليجي التجاري الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 5.62% إلى 0.67 درهم، في المقابل، سجل سهم إعمار مولز التراجع الأكثر بنسبة 4.46% ليغلق عند 1.5 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 93.26 مليون درهم، منها 8 ملايين للعرب، و69.25 مليوناً للخليجيين، و15.95 مليوناً للأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 93.26 مليون درهم.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 60.4 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 27 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 27 مليون درهم، في حين اتجهوا نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 60.4 مليون درهم.

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.33% إلى 3155.51 نقطة بعد التداول على 318.65 ألف سهم بقيمة 1.57 ملايين دولار من خلال 116 عملية.

توعية

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مجلس الإدارة يعتبر مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المساهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلف بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة.

إفصاحات

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