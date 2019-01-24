804 ملايين درهم أرباح «إمباور»

المصدر: Ⅶ دبي ـ محمد عبد الرشيد

حققت «مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي» (إمباور)، أرباحاً صافية بلغت 804 ملايين درهم عن عام 2018، بنمو 4 % على أساس سنوي، مقارنة بسنة 2017. ووزعت «إمباور» المشروع المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة تيكوم، التابعة لـ «دبي القابضة»، على المؤسسين، 50 % من أرباحها الصافية عن العام الماضي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، خلال مؤتمر صحافي في دبي، لإعلان النتائج المالية للشركة أمس، إن حجم العوائد عن 2018، بلغ نحو 2.03 مليار درهم، بنمو 4% على أساس سنوي، مقارنة بعام 2017. وكشف عن تجاوز قيمة «إمباور» التجارية الـ 20 مليار درهم، كعلامة تجارية، وكشركة ذات عائدات مالية قوية سنوياً، فيما تصل قيمة أصول الشركة 11 مليار درهم، من دون ان يستبعد الاندماج ما كيانات مماثلة داخل الدولة حال موافقة المالكين.

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