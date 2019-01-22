2.1 مليار أرباح «المشرق» في 2018

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حقق بنك «المشرق» 2.1 مليار درهم، صافي أرباح عن عام 2018، بنمو قدره 0.4% بالمقارنة مع العام 2017، وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة 17.3% عن العام السابق، وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي «وهي الأفضل في فئتها» مرتفعة عند 38.7%، مع ارتفاع الدخل من التأمين وصرافة العملات الأجنبية وغيرها 10.7%.

وارتفعت الأصول 11.8% إلى 139.9 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف 10.4% إلى 69.3 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء 9.4% إلى 83.2 مليار درهم. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 33.2% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في ديسمبر 2018 إلى 43.2 مليار درهم. وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق، تعليقاً على هذه النتائج: «كان عام 2018 عاماً صعباً بسبب تقلبات السوق، ومع ذلك فقد كنا على مستوى التحدي وتمكنا من الحفاظ على عائداتنا».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: