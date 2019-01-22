2.1 مليار صافي أرباح «المشرق» في 2018

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حقق بنك «المشرق» إحدى المؤسسات المالية الوطنية البارزة في دولة الإمارات 2.1 مليار درهم صافي أرباح عن عام 2018، بنمو قدره 0.4% بالمقارنة مع العام 2017، وأعلن البنك أمس نتائجه المالية عن العام الماضي حيث أظهرت انخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 17.3% عن العام السابق، وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 38.7%، مع ارتفاع الدخل من التأمين وصرافة العملات الأجنبية وغيرها بنسبة 10.7% بالمقارنة مع العام السابق.

وأظهرت النتائج نمواً قوياً في الميزانية العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11.8% ليصل إلى 139.9 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 10.4% خلال العام لتصل إلى 69.3 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 83.2 مليار درهم، مع استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 83.2% في نهاية ديسمبر 2018.

كفاية رأس المال

ورصدت النتائج سيولة قوية، وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 33.2% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في ديسمبر 2018 إلى 43.2 مليار درهم.

وبالنسبة لوضع رأس المال، بقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 16.5% و15.3% على التوالي، وذلك لاتباع سياسة محافظة في توزيع الأرباح، مع توزيعات أرباح بنحو 34% فقط من صافي الربح، لتوليد رأس مال داخلي لدعم نمو الأعمال.

وبينت النتائج استقرار جودة الأصول، حيث ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بمعدل طفيف إلى 3.1% في نهاية شهر ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.6 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 137.2% للقروض المتعثرة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق تعليقاً على هذه النتائج: «شكّل عام 2018 سنة أخرى من الابتكار في المشرق. ونحن نوظف في عملياتنا أحدث التقنيات، ومع هذا التمكين الرقمي، فإننا نعيد صياغة تجارب العملاء معنا لضمان أن تكون أكثر سلاسة وأفضل من أي وقت مضى. وعلاوة على ذلك، فإننا مستمرون في رحلة التغيير التي بدأناها، وماضون في تحولنا السريع، ونعمل على توسيعه ليغطي وحدات أخرى.

أداء جيد

وقال الغرير: كما تعلمون جميعاً، كان عام 2018 عاماً صعباً بسبب تقلبات السوق، ومع ذلك فقد كنا على مستوى التحدي وتمكنا من الحفاظ على عائداتنا. ويمكن أن يعزى الكثير من هذا الأداء الجيد إلى تركيز البنك على الاستحواذ الاستراتيجي على أصول جيدة وتنمية محفظة القروض، وتعزيز قاعدة تمويله. وقد ساعدتنا السياسة المحسنة لإدارة المخاطر على خفض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 17.3% عن العام السابق، ما ساعدنا أيضاً على تعزيز مركزنا القوي على صعيد السيولة ورأس المال، الأمر الذي يمكننا من البحث عن فرص النمو المستقبلية والاستفادة منها.

واختتم الغرير بالقول: يسعدني أيضاً أن أخبركم بأن المشرق قد فاز بجائزة «أفضل مكان للعمل من مؤسسة جالوب للعام الخامس على التوالي. وهذا الأمر في غاية الأهمية إذ إن 39 مؤسسة فقط في جميع أنحاء العالم حصلت على هذه الجائزة المرموقة في عام 2018. وهذا الاعتراف العالمي يجعلني فخوراً بقيادة مؤسسة أثبتت جدارتها بقوة كونها مكان عمل مبتكراً وراقياً بالفعل».