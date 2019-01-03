أداء استثنائي لبورصة دبي للذهب في 2018

المصدر: دبي - البيان

حققت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً استثنائياً في 2018، وسجلت أحجام تداول قياسية مع تداول 22.26 مليون عقد بنمو 28 % مقارنة مع العام السابق وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المتداولة 474.49 مليار دولار. وسجّلت البورصة أعلى متوسط يومي لأحجام التداول على الإطلاق في 13 أغسطس والذي وصل إلى 86.615 عقداً.

وتصدرت مجموعة منتجات الروبية الهندية والعقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسة الست G6، فئات الأصول الأفضل أداءً في 2018، حيث ارﺗﻔﻌت أﺣﺟﺎم تداول الروبية الهندية 25 % ﻣﻧذ 2017، ﻣدﻓوﻋﺔ، بزيادة الإقبال على اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻘﻟﺑﺔ، ﻓﻲ حين ارﺗﻔﻌت أﺣﺟﺎم تداول العقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسة الست 9 % إلى 595.491 ﻋﻘداً.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «كانت مهمتنا في 2018 زيادة مشاركة المستثمرين وتعزيز السيولة ونجحنا في ذلك عبر تعزيز قدراتنا وتنويع منتجاتنا.

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