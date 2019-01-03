22.26 مليون عقد متداول في بورصة دبي للسلع بنمو 28%

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس أنها حققت نجاحاً كبيراً في عام 2018، حيث تجاوزت الأرقام السنوية القياسية التي حققتها سابقاً، مع تداول 22.26 مليون عقد بزيادة نسبتها 28% مقارنة مع العام السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المتداولة خلال العام 474.49 مليار دولار أميركي، متجاوزةً أعلى قيمة لها بواقع 448 مليار دولار أميركي في عام 2013. كما سجّلت البورصة أعلى متوسط يومي لأحجام التداول على الإطلاق في 2018، والذي وصل إلى 86,615 عقداً.

وكانت البورصة قد شهدت انطلاقة قوية في عام 2018، حيث سجلت تداول 5,541,732 عقداً في الربع الأول من العام بقيمة 129 مليار دولار أميركي. وواصلت أداءها القوي لتسجّل في مايو أفضل شهر لها منذ تأسيسها، محققّةً أعلى حجم تداولات شهري بلغ 2,163,598 عقداً بقيمة 46.1 مليار دولار أميركي. وكان الربع الثالث من العام الأفضل على الإطلاق مع تداول 5,863,276 عقداً.

وفي شهر مارس، أطلقت البورصة أول عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والوحيدة من نوعها في العالم. كما طرحت تقنية متطورة جديدة، حيث قامت بترقية حلول التداول والمقاصة من منصة Cinnober إلى نسخة محسنة على منصة TRADExpress، مما ساهم في تحسين قدرات تطوير الأعمال وتعزيز أداء النطاق الترددي وسرعة الاستجابة.

عوامل

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «حققت بورصة دبي للذهب والسلع نمواً مذهلاً وحطمت العديد من الأرقام القياسية على مدار العام، مما يؤكد على مكانتها كالبورصة الرائدة لتداول المشتقات المالية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتنا قد ساهمت في أدائنا القوي، إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلناها كان لها الدور الأكبر في هذا النجاح.

لقد كانت مهمتنا في عام 2018 هي زيادة مشاركة المستثمرين وتعزيز السيولة. وقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال تعزيز قدراتنا وتنويع منتجاتنا، إذ أتحنا المجال أمام المستثمرين للوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات على منصة قوية وآمنة ومُنظمة بالكامل، مع مواصلة الابتكار في كلّ ما نقوم به».

وكانت فئات الأصول الأفضل أداءً في عام 2018 هي مجموعة منتجات الروبية الهندية والعقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسية الست G6. حيث ارﺗﻔﻌت أﺣﺟﺎم تداول الروبية الهندية ﺑﻧﺳﺑﺔ 25% ﻣﻧذ 2017، ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺷﮐل رئيسي بزيادة الإقبال على اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺗﻘﻟﺑﺔ، ﻓﻲ حين ارﺗﻔﻌت أﺣﺟﺎم تداول العقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسية الست G6 ﺑﻧﺳﺑﺔ 9% ﻟﺗﺻل الى 595,491 ﻋﻘداً.

نشاط قوي

وأضاف ميل: «شهدت تداولات الروبية الهندية بشكل خاص نشاطاً قوياً في عام 2018، مع انخفاض قيمة الروبية الهندية إلى مستويات قياسية، وذلك نتيجة توجه المستثمرين نحو مزايا الأمان التي يوفرها الدولار الأميركي استجابةً للأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاكسة حول العالم.

وفي ظلّ التقلّبات التي شهدها سوق تداول العملات الأجنبية بشكل عام نتيجة مناقشات التجارة العالمية، إلا أن الديناميكيات المتغيرة والتطورات الخاصة في السوق في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ساهمت في تحقيق أفضل أداء على الإطلاق لمحفظتنا من عقود أزواج العملات الرئيسية الست G6».

واختتمت البورصة عام 2018 بفوزها للمرة الأولى بجائزة «أفضل بورصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» خلال حفل توزيع جوائز المستثمر العالمي من مجلّة FOW لعام 2018، والذي عقد في لندن. وحصلت الشركة للسنة الثانية على التوالي أيضاً على جائزة «أفضل بورصة للعام» خلال حفل توزيع جوائز جلوبال إنفستور الشرق الأوسط المرموقة لعام 2018.

وختم ميل بالقول: «نحن الآن في وضع جيد يسمح لنا بتحقيق المزيد من النمو في عام 2019، ولدينا مجموعة كبيرة من المنتجات قيد التطوير، وسنقوم بإطلاق عقود وخدمات جديدة ستجذب كلاً من مشاركينا الدوليين والمحليين خلال العام المقبل».