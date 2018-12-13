الأحد المرحلة الثانية من نظام رد الضريبة للسياح

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب اكتمال كل الاستعدادات من قبل مشغل النظام لإطلاق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح اعتباراً من الأحد المقبل، ليشمل النظام 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً استكمالاً للمرحلة الأولى التي بدأ تشغيلها في الثامن عشر من الشهر الماضي، وشملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أن المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني التي تم تجهيزها للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم تشمل مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن قاعدة المشتركين بالنظام تشهد توسعاً مضطرداً، مشيراً إلى أنه بتشغيل المرحلة الثانية يتسع نطاق النظام ليشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً يستخدمها السياح، تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية.

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