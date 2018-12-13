الأسهم المحلية تعزز مكاسبها بـ4.3 مليارات

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية، أمس، مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، لتربح ما يزيد على 4.3 مليارات درهم، مدعومةً بمشتريات انتقائية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعي البنوك والعقار مع وصول أسعارها إلى مستويات جاذبة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.5% إلى مستوى 2573.45 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.45%، ليغلق مستقراً عند 4837.57 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والسلع والخدمات.

وبلغت سيولة السوقين الكلية إلى 366.9 مليون درهم، منها 165.7 مليوناً في دبي، و201.2 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 255.25 مليون سهم، موزعة بواقع 165.85 مليوناً في دبي، و89.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4253 صفقة.

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