الأسهم تواصل الصعود وتربح 4.3 مليارات بدعم «القيادية»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، لتربح ما يربو على 4.3 مليارات درهم مدعومة بمشتريات انتقائية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعي البنوك والعقار مع وصول أسعارها إلى مستويات جاذبة، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها الضعيفة مع هبوطها دون 400 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.5% إلى مستوى 2573.45 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.45% ليغلق مستقراً عند 4837.57 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والسلع والخدمات.

وبلغت سيولة السوقين الكلية إلى 366.9 مليون درهم، منها 165.7 مليوناً في دبي، و201.2 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 255.25 مليون سهم، موزعة بواقع 165.85 مليوناً في دبي، و89.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4253 صفقة.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي مع صعود قطاع العقار بنسبة 3.64% بعد ارتفاع سهم إعمار العقارية 6.36% مع إعلان الشركة بدء عمليات تطوير أعمالها في الصين، كما زاد أرابتك 4.21% وداماك 1.2% وديار 4.09%، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.66% مع صعود سهم دبي الإسلامي 1.37% بينما استقر سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير.

وزاد قطاع النقل بنحو 0.5% بعد ارتفاع العربية للطيران 1% والخليج للملاحة 0.81%، وذلك مع استقرار أرامكس، فيما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.29% مع تراجع دبي للاستثمار 0.77%، في مقابل ارتفع شعاع كابيتال 4.23%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً ما يقرب من 40 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة 16.84 مليون درهم، ثم سهم جي أف أتش بتداولات بقيمة 14 مليون درهم. وكان سهم أملاك الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.08% فيما كان دار التكافل الأكثر هبوطاً بنسبة 3.15%.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.06% مع ارتفاع أبوظبي الأول 1.3% وأبوظبي التجاري 0.62%، كما صعد قطاع العقار بنسبة 1.11% مع صعود سهم الدار بنسبة 0.66% وإشراق 2.81%.

في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% بعد تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 3.44% بضغط نزول سهم دانة غاز بنسبة 4.42% وطاقة 6%.

وهيمن أبوظبي الأول على التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 75 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 27 مليون درهم، ثم سهم واحة الزاوية بتداولات بقيمة 22 مليون درهم، وكان سهم فودكو، الأكثر ارتفاعاً ملامساً الحد الأعلى 14.15% فيما كان سوداتيل الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.78%.

الأجانب

مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 23.26 مليون درهم، منها مليونا درهم للعرب و2.13 مليون للخليجيين، و19 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 23.26 مليون درهم.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم إعمار العقارية وإشراق بالدرجة الأولى، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وأبوظبي الأول، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات منازل العقارية والاتحاد العقارية والدار.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 36.4 مليون درهم، منها 23.23 مليوناً في أبوظبي، و13.16 مليوناً في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 36.4 مليون درهم، منها 23.23 مليون درهم في أبوظبي، و13.16 مليون في دبي.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحملهم أي ضرر نشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة مع التقدم بشكوى لاسترداد حقك.

إفصاحات

أكدت إعمار العقارية الخبر المنشور بوسائل الإعلام حول افتتاح مكاتبها بالصين.

قالت الاتحاد العقارية إن حركة السهم تحددها عوامل العرض والطلب وسير عملياتها المالية والإدارية ومواصلتها العمل على إنجاز المشاريع، وإن مصدر المعلومات الرسمي للشركة ينحصر في الإفصاحات التي تصدر منها وتنشرها على موقعها الإلكتروني وموقع سوق دبي، مطالبة بضرورة متابعة أخبارها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، والتي يتم تداولها في القنوات غير الرسمية وبعض منصات التواصل الاجتماعي.

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