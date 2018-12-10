ارتفاع قياسي لـ «الإيبور» استباقاً لقرار «الفيدرالي»

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور»، أمس، إلى أعلى مستوياتها، لتصل أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل إلى مستويات هي الأولى من نوعها، وبلغت أسعار الفائدة لأجل سنة إلى 3.53% ولأجل ستة أشهر إلى 3.07%.

وأكد خبراء ماليون لـ «البيان الاقتصادي»، أن الارتفاع غير المسبوق لأسعار الفائدة يعد خطوة استباقية من البنوك للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خلال الأيام القليلة المقبلة برفع سعر الفائدة على الدولار للمرة الرابعة خلال العام الجاري بربع نقطة 25% لتصل بذلك الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار خلال العام الحالي إلى 1%.

وتشهد أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل بين بنوك الإمارات منذ 29 نوفمبر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، وتخطت لأول مرة مستوى 3.5% لأجل سنة، ويكشف رصد إحصائي لـ «البيان الاقتصادي» أمس، عن ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الفائدة بجميع مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأجل سنة من 2.6% ليوم 2 يناير 2018 إلى 3.5% ليوم أمس 9 ديسمبر بزيادة 35.5% وأسعار الفائدة لأجل ستة أشهر من 2.06% إلى 3.07% بزيادة 82.4% وأسعار الفائدة لشهر من 1.66% إلى 2.50% بزيادة 50% وأسعار الفائدة لليلة واحدة من 1.21033% إلى 1.93313% بنسبة زيادة 59.7%.