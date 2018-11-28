«إعمار» تبيع ٥ فنادق تشكل ١٠٪ من محفظة الضيافة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

اشترت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 5 فنادق مملوكة لمجموعة إعمار للضيافة تقع جميعها في دبي. ولم تذكر الشركتان أية تفاصيل عن قيمة الصفقة، إلا أن مصادر «البيان الاقتصادي» قدرتها بنحو 3 مليارات درهم.

والفنادق المباعة تضم كلاً من «العنوان دبي مول» و«العنوان بوليفارد» و«العنوان مرسى دبي» و«فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة» مع نحو 1000 غرفة إجمالاً بحسب بيان الشركتين.

وتشكّل الصفقة 10% من محفظة إعمار للضيافة، إذ يبلغ عدد مشاريع إعمار القائمة وقيد التطوير 50 مشروعاً، كما تشكّل الصفقة التي تتضمن بيع 1000 غرفة نحو نحو 4% من إجمالي عدد الغرف التي تملكها وتديرها، ويبلغ عددها 25000 غرفة في 50 مشروعاً فندقياً.

ولا تتضمن الصفقة المتوقع إغلاقها خلال 60 يوماً، بيع كل أو جزء من العلامتين التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، ولكنها تتضمن دخول «أبوظبي الوطنية للفنادق» في اتفاقيات إدارة طويلة الأمد مع مجموعة إعمار للضيافة، حيث ستواصل الأخيرة تشغيل الأصول المنضوية تحت مظلة العلامتين التجاريتين.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «إن أعمال إعمار في قطاع الضيافة حققت نمواً كبيراً منذ إطلاقها عام 2007، والانتقال إلى أعمال إدارة الأصول سيتيح الاستفادة المثلى من القدرات الحقيقية للشركة في هذا المجال».

من جانبه، قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للفنادق»: «إن الصفقة ستساهم في تعزيز حضورنا في دبي، وتوسعة محفظتنا في قطاع أصول الضيافة الفاخرة».

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