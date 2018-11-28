«أبوظبي للفنادق» تشتري 5 فنادق من «إعمار»

المصدر: دبي-مشرق علي حيدر , عمرو عادل أبوظبي- رامي سميح

اشترت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق محفظة ضيافة تضم 5 فنادق مملوكة لمجموعة إعمار للضيافة التابعة لإعمار العقارية تقع جميعها في دبي.

ولم تذكر الشركتان أي تفاصيل عن قيمة الصفقة إلا أن مصادر «البيان الاقتصادي» قدرتها بنحو 3 مليارات درهم.

وكان محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، قال في يوليو الماضي أن قيمة الأصول تتراوح بين 800 مليون دولار و 1.2 مليار دولار، مبيناً أنها فرصة للشركة للنمو في القطاع الفندقي.

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وتضم محفظة الفنادق كلاً من (العنوان دبي مول) و(العنوان بوليفارد) و(العنوان مرسى دبي) و(فيدا وسط المدينة) و(منزل وسط المدينة) مع نحو 1000 غرفة إجمالاً بحسب بيان الشركتين. ما يعني أن الشركة باعت نحو 4% من إجمالي عدد الغرف التي تملكها وتديرها ويبلغ عددها 25000 غرفة في 50 مشروعاً فندقياً.

ولا تتضمن الصفقة بيع كل أو جزء من العلامتين التجاريتين (العنوان للفنادق والمنتجعات) و(فيدا للفنادق والمنتجعات). ولكنها تتضمن دخول (أبوظبي الوطنية للفنادق) في اتفاقيات إدارة طويلة الأمد مع (مجموعة إعمار للضيافة) حيث ستواصل الأخيرة تشغيل الأصول المنضوية تحت مظلة العلامتين التجاريتين (العنوان للفنادق والمنتجعات) و(فيدا للفنادق والمنتجعات).

وأعلن الطرفان أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط، ومن المتوقع استكمالها إما بنهاية 2018 أو مطلع 2019. وقالت المصادر ذاتها إن أرباح الصفقة ستدخل في نتائج إعمار العقارية ويتوقع إتمامها في غضون 60 يوما.

ووصف خبراء الصفقة بالخطوة الجيدة وتحقق للطرفين أهدافهما إذ تحتاج أبوطبي للفنادق إلى أصول ضيافة فاخرة فيما تحتاج إعمار إلى التركيز على إدارة الأصول في جني الأرباح هذا غير آثار الصفقة عليها على صعيد تعزيز أدائها المالي وتوفير مستويات سيولة نقدية مرتفعة تساعدها على التوسع والنمو.

2007

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة (إعمار العقارية): حققت أعمال (إعمار) في قطاع الضيافة نمواً كبيراً منذ إطلاقها عام 2007، فإن الانتقال إلى أعمال إدارة الأصول سيتيح الاستفادة المثلى من القدرات الحقيقية للشركة في هذا المجال.

من جانبه قال الشيخ أحمد محمد سلطان سرور الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة (أبوظبي الوطنية للفنادق): ستساهم الصفقة في تعزيز حضورنا في دبي وتوسعة محفظتنا في قطاع أصول الضيافة الفاخرة التي تشمل حالياً (ريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال) و(بارك حياة جزيرة السعديات) و(سوفيتيل جميرا بيتش ريزيدنس).

بالإضافة إلى مجموعة عقاراتنا من علامات تجارية راقية مثل (لو ميريديان) و(شيراتون) وفندقي (هيلتون) في إمارة أبوظبي يجري حالياً تحويل علامتيهما التجارية إلى (راديسون بلو). ولدى (أبوظبي الوطنية للفنادق) حصص في منتجعات في مصر والمغرب أيضاً.

وتتمتع شركتنا بإرث عريق يمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمن ونسعى دائماً إلى مواصلة النمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمينا. وكلي ثقة بأن الشراكة المستمرة مع (مجموعة إعمار للضيافة) ستكون رافداً قوياً لنمو الشركتين في المرحلة المقبلة.

إعمار للضيافة

قالت مي عطية محللة قطاع العقارات لدى المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الضيافة لدى إعمار يقدر بنحو 9.6 مليارات درهم ( 2.6 مليار دولار)، بما فيها الفنادق الفندقية القائمة والفنادق قيد التطوير.

وذكرت في مذكرة بحثية حصل «البيان الاقتصادي» أن محفظة إعمار تتضمن نحو 4665 غرفة فندقية، موضحة أن كل ألف غرفة تقدر بنحو 2.67 مليار درهم(700 مليون دولار).

خطوة جيدة

وقال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الإعلان عن اتفاق شركة أبوظبي الوطنية للفنادق للاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة «إعمار للضيافة» يعد بمثابة خطوة جيدة ستؤثر بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركتين.

وأضاف قصابية أن شركة «أبوظبي للفنادق» كانت في حاجة ضرورية إلى شراء فنادق جديدة على نفس معيار الفنادق المملوكة لشركة «إعمار» وذلك بهدف تنويع محفظتها الفندقية، أيضا كانت «إعمار» في حاجة إلى هذه الصفقة من أجل توفير سيولة جديدة وأرباح متكررة.

ويرى قصابية أن الشركتين رابحتين من هذه الصفقة ومن المتوقع أن يظهر ذلك على نتائجها بالمدى الطويل بعد إتمام عملية الشراء وإنهاء الصفقة، لافتاً إلى أن الصفقات الكبيرة بين الشركات المدرجة تعطي مؤشراً جيداً على تدوير الأموال وأيضا ستكون ذو تأثير إيجابي على حركة الأسهم.

توسع ونمو

من جانبه، قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن الصفقة تعتبر جيدة بالنسبة لشركة «إعمار» وستسهم بشكل كبير في تعزيز أدائها المالي وتوفير مستويات سيولة نقدية مرتفعة تساعد الشركة في التوسع والنمو مستقبلا. وأضاف الحسيني أن «إعمار» من المتوقع أن تعلن دون شك عن كيف ستوظف هذه السيولة الجديدة الناجمة عن بيع الفنادق، وكيف أيضاً ستعوض العوائد التي كانت تجنيها من هذه الفنادق.

تأثير إيجابي

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء لدى شركة «الظبي كابيتال»، إن الصفقة سيكون لها تأثير إيجابي على التدفقات النقدية لشركة «إعمار العقارية» وتحسن مؤشرات سيولتها لافتاً إلى أن قيمة الصفقة تتراوح بين 2 إلى 2.2 مليار درهم بما يساعد على مواجهة التحديات الحالية في القطاع العقاري.

وأضاف إن احتفاظ «إعمار» بإدارة الفنادق الخمسة يحقق لها دخلاً إضافياً مستمراً خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الشركة أصبحت أكثر رغبة في التركيز على قطاع العقارات والتخارج من الأصول غير الأساسية لتمويل مشاريع استثمارية جديدة.

تعزيز قدرات

وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب للخدمات المالية»، إن الصفقة من شأنها تحسين الملاءة المالية لإعمار وتعزيز قدرتها على مواجهة متطلبات التمويل، لدعم توسعاتها وتمويل رأس المال العامل بالشركة بأقل تكلفة، كما ستمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير عملياتها وأنشطتها في قطاع التطوير العقاري.

10 % حصة الصفقة من فنادق «إعمار للضيافة»

يمثل عدد الفنادق الـ 5، التي باعتها «إعمار» لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ما يعادل 10% من عدد مشاريع الضيافة التي تطورها وتملكها وتديرها إعمار العقارية عبر مجموعة إعمار للضيافة.

إذ حققت «مجموعة إعمار للضيافة» إنجازاً استثنائياً في أبريل الماضي بعدما بلغ عدد مشاريعها الفندقية التي دخلت حيز التشغيل أو ما زالت قيد التطوير 50 مشروعاً تتضمن 35 وجهة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية، إضافة إلى 15 فندقاً ووجهة للشقق الفندقية تم افتتاحها فعلياً في دبي.

تعمل «مجموعة إعمار للضيافة» منذ عام 2007 على ترسيخ مكانتها الرائدة ورسم ملامح جديدة للقطاع عبر علاماتها التجارية الثلاث، لتحقق اليوم هذا الإنجاز البارز في مسيرتها والمتمثل بوصول عدد مشاريعها إلى 50، تشمل الفنادق الحالية والمستقبلية، وتوفر مجتمعة أكثر من 25 ألف غرفة وشقة فندقية.

وفي حين تركز المجموعة على تعزيز موقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يسعدنا أن تلاقي وجهاتنا هذا القدر من الاهتمام والاستحسان من قبل المطورين والمالكين، ما سيثمر عن توسعة نطاق عملياتنا إلى أسواق عالمية جديدة.

وتقع المشاريع المقبلة التي تطورها «مجموعة إعمار للضيافة» في الأسواق العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر وتركيا والمالديف، على أن يتم إطلاق فنادق أخرى ضمن مناطق جديدة في المستقبل القريب.

وعلى المستوى المحلي، وسعت المجموعة نطاق عملياتها من دبي ليشمل أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. ويقول هارنيش: «يتمثل هدفنا في أن نكون إحدى أكثر شركات الضيافة مدعاة للاحترام والثقة في العالم.

وفي ضوء المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها دبي كونها وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، نجحنا في تعزيز سمعة علامتنا التجارية في الأسواق العالمية، ما يمنح خططنا التنموية الطموحة زخماً كبيراً».

أطلقت «مجموعة إعمار للضيافة» ثلاث علامات تجارية تحمل كل منها طابعاً خاصاً: «العنوان للفنادق والمنتجعات»، المتخصصة بالفنادق العصرية الفاخرة، و«فيدا للفنادق والمنتجعات» للفنادق العصرية الراقية و«روڤ للفنادق» العصرية من الفئة المتوسطة.