3.86 مليارات أرباح «نخيل» وتسليم 588 وحدة سكنية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نخيل» عن تحقيق 3.86 مليارات درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 4 مليارات درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وسلمت الشركة منذ بداية العام 588 وحدة سكنية في حين لا يزال التطوير السكني المحور الأساسي لأعمال الشركة، مع التركيز على التوسعات المستمرة في قطاعات الضيافة والتجزئة والتأجير، حيث بلغت الإيرادات السنوية لهذه القطاعات 2.6 مليار درهم نحو 40% من الإجمالي، وستواصل النمو عبر تسليم مشروعات جديدة.

وأعلنت «نخيل» الشهر الماضي، طرحها للبيع مشروعين سكنيين جديدين، هما «أبراج التنين» و«جميرا بارك هومز»، ليرتفع بذلك عدد الوحدات السكنية، وسينعكس ذلك على الأرباح المستقبلية للشركة عبر تسليم مشاريعها.

ومنحت «نخيل» منذ بداية العام، عقود بناء لمجموعة متنوعة من مشروعات البنية التحتية والسكنية والتجزئة والضيافة، بقيمة 7 مليارات درهم.

وتشارك «نخيل» في «معرض دبي للعقارات» الذي تقام فعالياته في مركز أولمبيا للمعارض بلندن، حيث تعرض مشروعات عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية 58 مليار درهم.

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