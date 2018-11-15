3.86 مليارات أرباح «نخيل» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.86 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018. مقابل 4 مليارات درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وسلمت الشركة منذ بداية 588 وحدة سكنية، في حين لا يزال التطوير السكني المحور الأساسي لأعمال الشركة، مع التركيز على التوسعات المستمرة في قطاعات الضيافة والتجزئة والتأجير. حيث بلغت الإيرادات السنوية لهذه القطاعات 2.6 مليار درهم - نحو 40 % من الإجمالي _ وستواصل النمو عبر تسليم مشاريع جديدة.

وأعلنت «نخيل» الشهر الماضي، طرحها للبيع مشروعين سكنيين جديدين، هما _ «أبراج التنين» و«جميرا بارك هومز» _ ليرتفع بذلك من عدد الوحدات السكنية القادمة، وسينعكس ذلك في الأرباح المستقبلية للشركة عبر تسليم مشاريعها.

ومنحت «نخيل» منذ بداية العام، عقود بناء لمجموعة متنوعة من مشاريع البنية التحتية والسكنية والتجزئة والضيافة، بقيمة 7 مليارات درهم، بما في ذلك «ديرة مول»، و«ند الشبا مول»، والجسر الرئيس الذي يربط «جزر ديرة» بالبر الرئيس، ومشاريعها المشتركة مع فنادق ومنتجعات «ريو» و«سنتارا» في «جزر ديرة»، و«بالم 360»، و«أبراج التنين»، الذي تم إطلاقه مؤخراً.

معرض

من ناحية أخرى، تشارك شركة «نخيل» مجدداً في «معرض دبي للعقارات» الذي تقام فعالياته في مركز أولمبيا للمعارض بلندن، حيث تعرض مشاريع عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية 58 مليار درهم. وبصفتها الراعي البلاتيني، وأكبر مطور عقاري مشارك في المعرض، ستسلط «نخيل»، الضوء على الفرص الاستثمارية التي لا تضاهى في دبي.

ووفقاً للأرقام والسجلات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، فقد استثمر أكثر من 29،000 من المستثمرين البريطانيين، بقيمة 88 مليار درهم (18.6 مليار جنيه إسترليني) في سوق دبي العقاري، وشملت قاعدة بيانات عملاء «نخيل» 2،530 مستثمراً بريطانياً، الذين استثمروا 5 مليارات درهم (مليار جنيه إسترليني)، في عقارات الشركة.

وتعود «نخيل» للمشاركة مجدداً في الحدث، وذلك بعد مشاركتها لأول مرة في معرض دبي للعقارات بلندن في عام 2016، حيث تستعرض مجموعة من المشاريع وخطط للسداد مرنة، بما في ذلك دفعات أولى مخفضة، وخطط سداد بعد التسليم، تصل لمدة 7 سنوات، ورسوم خدمات مجانية لمدة 5 سنوات، وبأسعار تبدأ من 449 ألف درهم.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل»: المعرض فرصة مثالية لعرض مشاريعنا للمستثمرين البريطانيين، الذين يحتلون المرتبة الثالثة بين أكبر مجموعات المستثمرين لدينا من خارج الشرق الأوسط. وتضم المشاريع التي تعرضها «نخيل» شققاً فاخرة في مشروع «ذا بالم تاور»، ضمن «نخلة جميرا» بأسعار تبدأ من 1.65 مليون درهم.

كما تضم شققاً فاخرة بمشروع «أزور ريزيدنسز» في «نخلة جميرا» بأسعار من 2.5 مليون درهم إلى جانب شقق شاهقة بمشروع «أبراج التنين» الذي تم إطلاقه حديثاً ويقع في «مدينة التنين» بأسعار تبدأ من 449 ألف درهم. وهناك منازل فاخرة تضم حوض سباحة وحديقة تقع في مجتمع «جميرا بارك»، بأسعار تبدأ من 3 ملايين درهم.