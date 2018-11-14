19 % نمو أرباح «إعمار للتطوير» إلى 2.49 مليار

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت أرباح «إعمار للتطوير» 19% إلى 2.49 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 2.1 مليار في نفس الفترة من 2017 وقفز إجمالي الإيرادات 54% إلى 10.03 مليارات درهم مقارنة مع 6.5 مليارات درهم.

وحققت الشركة مبيعات 10.03 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها «إعمار للتطوير» في المشروعات قيد الإنجاز 38.53 مليار درهم سيتم تسجيلها إيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «الأداء الإيجابي للشركة هو انعكاس لقوة القطاع العقاري في دبي، المرتكز بدوره على الأسس الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها الإمارات، ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء».

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