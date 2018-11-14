2.49 مليار درهم صافي أرباح «إعمار للتطوير» في 9 أشهر بنمو 19 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار للتطوير» تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.49 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنمو نسبته 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، التي بلغت 2.1 مليار درهم. ووصل إجمالي الإيرادات إلى 10.03 مليارات درهم بنمو نسبته 54 %مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 6.5 مليارات درهم.

وبما يعكس اهتمام المستثمرين بالوجهات السكنية التي تطلقها «إعمار»، حققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 10.03 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغت قيمة المبيعات التي حققتها «إعمار للتطوير» في المشروعات قيد الإنجاز 38.53 مليار درهم سيتم تسجيلها إيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وخلال الربع الثالث حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 682 مليون درهم وإيرادات بقيمة 3.04 مليارات درهم مع محفظة قوية من المشروعات التي سيتم بدء احتساب إيراداتها قريباً.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم في أكتوبر، أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم، أي 26 % من رأس مال الشركة، أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، سجلت «إعمار للتطوير» بيع أكثر من 4150 وحدة سكنية في دبي، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين بما في ذلك المشترون من خارج الدولة. ولدى الشركة حالياً ثماني وجهات سكنية في دبي تضم أكثر من 26.500 منزل قيد التطوير.

وحتى اليوم، سلمت «إعمار» أكثر من 35.100 وحدة سكنية في دبي، كما سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات في الفترات المقبلة.

أسس راسخة

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «الأداء الإيجابي للشركة هو انعكاس لقوة القطاع العقاري في دبي، المرتكز بدوره على الأسس الاقتصادية الراسخة التي تتمتع بها الإمارات، ونقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء، كما تمتاز الوجهات التي نعمل على تطويرها باحتضانها مرافق متكاملة ضمن قطاعات متنوعة تشمل تجارة التجزئة والضيافة، في إطار سعينا للإسهام بدور فعّال في دعم النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف وفرص الأعمال للشركات.

وتركز الاستراتيجية الناجحة التي نتبعها على تحقيق قيمة مضافة كبيرة على المدى الطويل للمساهمين».

وجهات

وأطلقت «إعمار للتطوير» العديد من الوجهات السكنية المميزة في دبي خلال هذا العام، ومنها: مجمع «ذا جراند» الحصري المتميز الذي يضم الشقق ومنازل البنتهاوس، إضافة إلى وحدات التاون هاوس على منصة البوديوم ضمن «خور دبي»، «سوسيو»، و«كوليكتيف» اللذين يقدمان مفاهيم جديدة للعيش المشترك، إضافة إلى «جولف بلايس» في «دبي هيلز استيت»، «بيتش فيستا» و«سنرايز بي» و«مارينا فيستا» في «إعمار بيتشفرونت»، و«جراندي» في وسط مدينة دبي.